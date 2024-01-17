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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

هؤلاء محرومون من إجازة عيد الشرطة.. وأجر مضاعف في مرتبات هذه الفئة

مرتبات
مرتبات

إجازة عيد الشرطة وثورة يناير 2024.. يحتفل المصريون كل عام فى يوم الـ الخامس والعشرين من يناير بعيد الشرطة والذى يمثل ذكرى تضحيات رجال الشرطة في موقعة الاسماعيلية الشهيرة عام 1952 ، والتى أثبتت شجاعة وبسالة رجال الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم ورفضوا الاستسلام أمام المستعمر الإنجليزي دفاعا عن وطنهم.

 

إجازة عيد الشرطة ..يحصل موظفو الحكومة والقطاع الخاص على إجازة يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 ، لكن أحيانا بيئة العمل تكون بحاجة لموظفيها في مثل هذه العطلات، وهذا ما حدده كل من قانوني العمل والخدمة المدنية ، بحيث يمنح كل عامل يتم تشغيله من قبل صاحب العمل في الإجازات الرسمية أجرا مضاعفا.

 

ومن المقرر أن يصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024  إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد الشرطة.

 

إجازة القطاع الحكومي

 

حدد قانون  الخدمة المدنية ضوابط وآليات الإجازات مدفوعة الأجر، حيث نصت المادة 47 من القانون على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مماثلاً مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها.

 

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إجازات موظفي القطاع الخاص


وفقا لقانون العمل ، فإن للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

 

وتأتى ذكرى ثورة 25 يناير ، والتي من المقرر أن تحل علينا يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.

 

الفئات المحرومة من إجازة ذكرى ثورة يناير 2024

 

أعطى القانون الحق  لأصحاب العمل في استدعاء أي عامل في أيام الإجازات والعطلات الرسمية، إذا تطلبت حاجة العمل الى وجود العامل في مقابل أن يحصل على مثلي الأجر عن هذا اليوم من مرتبه الأساسي الذي يحصل عليها شهريا .

 

ضعف الأجر للموظفين في هذه الحالة

أتاح القانون لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام  إذا اقتضت أو تطلبت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل خلال هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر “أجور مضاعفة”.

عيد الشرطة ثورة يناير اجازة عيد الشرطة مجلس الوزراء مصطفى مدبولي

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