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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الصومال : نتمتع بعلاقات جيدة للغاية مع مصر

رئيس جمهورية الصومال،
رئيس جمهورية الصومال، حسن شيخ محمود

قال رئيس جمهورية الصومال، حسن شيخ محمود، إن زيارته لمصر مهمة للغاية وكانت إستراتيجة أيضا، حيث تتمتع مصر والصومال بعلاقات جيدة للغاية وطويلة الأمد.

وأضاف خلال لقاء خاص بشاشة "القاهرة الإخبارية": "تحالفنا في العديد من المجالات ووقفت مصر بجانب الصومال في أصعب السنوات لذلك فدعم مصر واضح للغاية".

وتابع: "كان الدعم موجود في مجالات عدة منها التعليم والأمن والدفاع، وهذه الزيارة لمصر بمثابة تعزيز لهذه العلاقات بين الدولتين، ونعمل جميعا وبشكل مشترك على توسيع وتعميق هذه العلاقة من خلال إنشاء مجلس تعاون مشترك جديد يعمل معا من أجل المصلحة المشتركة لمصر والصومال".

رئيس جمهورية الصومال حسن شيخ محمود مصر الصومال مصر والصومال

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