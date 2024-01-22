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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| تحذير عاجل من الأرصاد.. وموعد مباراة منتخب مصر اليوم أمام الرأس الأخضر بأمم أفريقيا

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة نرصد أبرزها فى التقرير التالي:

مندوب فلسطين: العدوان الواقع على غزة قد تكون الحرب الأخيرة
قال مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين، إنه يدعو لتشكيل لجنة عربية مؤقتة ومفتوحة العضوية من المندوبين الدائمين والأمانة العامة، لدراسة إجراءات عربية يمكن القيام بها على المستويات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية، وذلك من قبل الدول و البرلمانات ومنظمات المجتمع المدني العربية.

البحوث الفلكية : شاركنا في اكتشاف 3 أجسام فضائية قريبة من الأرض
قال الدكتور أحمد مجدي أستاذ مساعد في أبحاث الفضاء ورئيس الفريق البحثي، إن هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار قامت بتمويل مشروع لدراسة الأجسام الفضائية القريبة من الأرض باستخدام تلسكوبات مصر الرقمية الفلكي.

عواصف رملية وترابية لمدة 48 ساعة.. تحذير عاجل من الأرصاد.. فيديو
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك انخفاض في درجات الحرارة، وأن الهيئة كشفت في بيان لها أن مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد تختلف، فبدلا من أن كان قادمة من الصحراء، ستكون قادمة من جنوب أوروبا.

في ذكرى شدوان| العمدة : التاريخ شاهد على بطولات مصر بهذه المعركة
قال اللواء عادل العمدة المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات الأستراتيجية في الذكرى الـ54  معركة جزيرة شدوان، :"انها ملحمة من ضمن الملاحم التي أقامتها قواتنا المسلحة، بالتلاحم مع شعبها و ابنائها من كل الفئات و مختلف الاتجاهات".

أمطار ورياح شديدة| تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة.. فيديو
قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد، سوف تختلف ابتداء من اليوم، لتصبح كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، والتي كانت كتل هوائية صحراوية.

خبر سار بشأن محمد صلاح اليوم .. تفاصيل
أكدت الإعلامية رشا مجدي، أن محمد صلاح لاعب المنتخب المصري سيحضر مباراة اليوم أمام منتخب الرأس الأخضر، ببطولة الأمم الأفريقية.

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين 22 يناير 2024
استعرضت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 22 يناير 2024، وذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد".

أسعار الذهب اليوم الإثنين 22 -1-2024 في آخر تحديث
قدمت الإعلامية رشا مجدي ونهاد سمير، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الأثنين 22 يناير 2024، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

تعرف على موعد مباراة منتخب مصر اليوم مع الرأس الأخضر .. فيديو
أكدت الإعلامية رشا مجدي، أن المنتخب المصري في موقف صعب اليوم أمام منتخب الرأس الأخضر، وأن المنتخب يجب أن يفوز اليوم للصعود لـ دور الـ 16، وأن المنتخب في المركز الثاني حالة الفوز اليوم.

أعمدة دخان أسود كثيف تتصاعد في سماء غزة | فيديو
عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، أعمدة دخان أسود كثيف تتصاعد في سماء غزة.
 

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