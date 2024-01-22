إحباط هجوم خطير.. إسرائيل تعتقل شخصين بزعم الانتماء لداعش

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، اثنين من سكان القدس الشرقية متهمين إياهما بدعم تنظيم "داعش" والتخطيط لتنفيذ هجمات تفجيرية في المدينة المحتلة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، يعد هذا هو الاعتقال الثاني من نوعه هذا الشهر.

وقالت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام الشاباك في بيان مشترك اليوم الاثنين، إن الرجلين قاما بشراء مواد كيميائية لصنع عبوات ناسفة لاستخدامها ضد المدنيين وقوات الأمن في القدس.

وأضافت أن المشتبه بهما، وعمرهما 19 و20 عاما، اعتقلا في 26 ديسمبر في منزليهما في رأس العمود بالقدس الشرقية.