أخبار الفن| نقل صبري عبد المنعم للمستشفى.. ومي سليم تكشف مواصفات فتى أحلامها

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

تصدرت الفنانة مى سليم التريند الساعات الماضية بعد شائعة زواجها من الفنان أحمد الفيشاوى، وذلك بعدما نشر الثنائى صورة تجمعهما من تصوير مشهد حفل زفاف، ضمن فيلمهما الجديد “بنقدر ظروفك” والمقرر عرضه الفترة المقبلة.

وقالت مى سليم فى تصريحات خاصة لعدسة صدى البلد: "الناس كلها باركتلى وفرحتلى وتحمست للجواز بسببهم، وأحمد الفيشاوى أخويا".

كشف المخرج محمد النقلي، عن موعد بدء تصوير مسلسله الجديد “الأمير” والمقرر أن يقوم بيطولته الفنان هاني سلامة.

وقال محمد النقلي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، “أواصل حاليًا وضع الرتوش النهائية على التحضيرات الخاصة بالعمل، حيث من المقرر أن نبدأ التصوير يوم الأربعاء المقبل، تمهيدا لعرضه خلال شهر رمضان القادم”.

مسلسل الأمير تدور أحداثه في إطار 30 حلقة، ويشارك في بطولته بجانب هاني سلامة كل من سوسن بدر، وسلوي خطاب، حجاج عبد العظيم، ودنيا المصري، ومن إخراج محمد النقلي ومن تأليف أحمد صبحي.

كشف الدكتور جمال شعبان عن خضوع الفنان صبرى عبد المنعم لعملية جراحية فى القلب، مشيرا إلى تحسن حالته الصحية.

ونشر الدكتور جمال شعبان صورة للفنان صبرى عبد المنعم من داخل المستشفى وكتب :" فى جرين هارت ، الفنان صبرى عبد المنعم حالته أحسن كتير.