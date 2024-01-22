عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| نقل صبري عبد المنعم للمستشفى.. ومي سليم تكشف مواصفات فتى أحلامها

صدى البلد

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

بعد شائعة زواجها.. مي سليم تكشف مواصفات فتى أحلامها|خاص

تصدرت الفنانة مى سليم التريند الساعات الماضية بعد شائعة زواجها من الفنان أحمد الفيشاوى، وذلك بعدما نشر الثنائى صورة تجمعهما من تصوير مشهد حفل زفاف، ضمن فيلمهما الجديد “بنقدر ظروفك” والمقرر عرضه الفترة المقبلة.

وقالت مى سليم فى تصريحات خاصة لعدسة صدى البلد: "الناس كلها باركتلى وفرحتلى وتحمست للجواز بسببهم، وأحمد الفيشاوى أخويا".

 

رمضان 2024.. محمد النقلي يعلن موعد بدء تصوير "الأمير" لـ هاني سلامة|خاص

كشف المخرج محمد النقلي، عن موعد بدء تصوير مسلسله الجديد “الأمير” والمقرر أن يقوم بيطولته الفنان هاني سلامة. 

وقال محمد النقلي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، “أواصل حاليًا وضع الرتوش النهائية على التحضيرات الخاصة بالعمل، حيث من المقرر أن نبدأ التصوير يوم الأربعاء المقبل، تمهيدا لعرضه خلال شهر رمضان القادم”. 

مسلسل الأمير تدور أحداثه في إطار 30 حلقة، ويشارك في بطولته بجانب هاني سلامة كل من سوسن بدر، وسلوي خطاب، حجاج عبد العظيم، ودنيا المصري، ومن إخراج محمد النقلي ومن تأليف أحمد صبحي. 

 

عملية في القلب | نقل صبري عبد المنعم للمستشفى .. شاهد

كشف الدكتور جمال شعبان عن خضوع الفنان صبرى عبد المنعم لعملية جراحية فى القلب، مشيرا إلى تحسن حالته الصحية.

ونشر الدكتور جمال شعبان صورة للفنان صبرى عبد المنعم من داخل المستشفى وكتب :" فى جرين هارت ، الفنان صبرى عبد المنعم حالته أحسن كتير.

 

احمد الفيشاوي الفنان صبري عبد المنعم الفنان أحمد الفيشاوى الفنان هانى سلامة الفنانة مي سليم صبري عبد المنعم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

التشكيل المتوقع لمصر أمام الرأس الأخضر.. استبعاد النني ومفاجأة بشأن بديل صلاح

تجار الدولار في ورطة.. مفاجأة سعيدة للمصريين

تطور في شائعة مثيرة تمسّ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق بـ منشور قاطع من عباس شومان

تحوّل مفاجئ وأمطار غزيرة | الأرصاد تفجّر مفاجأة بشأن طقس الساعات القادمة

الفريق أسامة ربيع: ترسانات الهيئة جاهزة للتعامل مع أعطال السفن العابرة

ذوبان الجليد ينذر بكارثة.. تعرف على وباء جديد يهدد العالم |تفاصيل

تراجع سعر الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

فلسطين ترد على الاقتراح الإسرائيلي بإنشاء الوطن البديل

لانتهاء مدة خدمته | رسالة من شيخ الأزهر للسفير الماليزي بالقاهرة

بلينكن يصل الرأس الأخضر في بداية جولته الأفريقية

المستندات المطلوبة للترشح في انتخابات نقابة المحامين

رسالة عاجلة من الخطيب للاعبي الأهلي بسبب معسكر الإمارات

زعيم المعارضة الإسرائيلية : انهيار وشيك لحكومة نتنياهو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من الجاهزة .. وصفات طبيعية لتقوية وتطويل الشعر

قصيّر أوي .. رانيا يوسف تثير الجدل بظهور لافت بالرياض | شاهد

مفاجأة.. ناسا تفتح علبة من الفضاء تحتوي على أشياء بـ"مليار دولار"| تفاصيل

تحذير | 5 أطعمة تدمر الدماغ والمخ .. تجنبها فورا

فيديو

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

راجل بجد.. ميسرة تعرض الزواج على الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

أمطار خلال ساعات.. تحذير من منخفض جوي ورياح تضرب المحافظات |فيديو

رانيا يوسف ودرة أبرزهن.. فخامة وسحر إطلالات النجمات في Joy Awards| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ