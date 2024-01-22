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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال ينسحب بشكل كامل من 3 مناطق في خانيونس بغزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب بشكل كامل من مناطق الجامعة الإسلامية ومنطقة معن والتحلية جنوب شرق خانيونس، جنوب قطاع غزة.

 

وعلى جانب آخر، أفاد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، ظهر اليوم الإثنين، باستشهاد  50 فلسطينياً جراء غارات طيران الاحتلال وقصفه المدفعي على خانيونس، منذ الليلة الماضية.

 

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن طائرات الاحتلال واصلت قصفها المدفعي على مراكز الإيواء في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، اليوم الإثنين، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، إضافة إلى وجود العشرات في الشوارع وتحت الركام.

وكانت جمعية الهلال الأحمر، قد أوضحت أن طواقمها تلقّت بلاغت عن وجود شهداء في القصف على مدرسة المواصي، دون تمكنها من الوصول إليهم، بسبب محاصرة الاحتلال للمنطقة، ومنع مركبات الإسعاب من الوصول إلى مكان القصف.

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