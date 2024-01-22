زعيم المعارضة الإسرائيلية : انهيار وشيك لحكومة نتنياهو

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الإثنين، إن حكومة بنيامين نتنياهو، ستنهار إما من خلال انعدام الثقة أو عبر حل الكنيست.

ودعا لابيد خلال الاجتماع الأسبوعي لحزبه “يش عتيد” في الكنيست، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الجلوس والتفاوض على موعد لإجراء انتخابات جديدة.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية، مستشهدا بتأخير الحكومة في تقديم الميزانية إلى الكنيست: “على الرغم من التهديد بتعزيز اقتراح بحجب الثقة عن رئيس الوزراء إذا أقر مجلس الوزراء ميزانية لا تخفض أموال الإئتلاف، سننتظر أسبوعا آخر”.

وأضاف: “في هذه الأثناء، لدي اقتراح لبنيامين نتنياهو: دعونا نجلس، أنت وأنا، رئيس الوزراء وزعيم المعارضة، ونحدد موعدا.. الانتخابات أمر لا مفر منه”.

وقال لابيد: “سيستغرق الأمر شهرًا آخر، شهرين آخرين.. في النهاية سوف يأتي. هناك ما يكفي من الأشخاص في ائتلافك الذين لا يستطيعون تحمل الأمر بعد الآن”، واصفا الحكومة الحالية بأنها “خطرة على شعب إسرائيل”.

وأضاف: “بعد الكارثة الأكبر في تاريخ البلاد، نحتاج إلى حكومة تستعيد ثقة الجمهور، ثقة الجهاز الأمني، والتي سيكون لديها خطة لليوم التالي”، مؤكدا أنه “مستعد لمناقشة أي عرض معقول”.