جيش الاحتلال يعلن مصرع 3 ضباط في معارك خان يونس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مقتل 3 ضباط في معارك غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان: “قتل 3 ضباط في المعارك التي دارت غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وهم: الرائد دافيد ناتي الفاسي (27 عاما) من بئر السبع، من الكتيبة 202 من لواء المظليين، الرائد إيلي ليفي (24 عاما) من تل أبيب، قائد سرية في الكتيبة، والنقيب إيال مبورخ تويتو (22 عاما) من بيت جمالائيل، قائد فصيلة في الكتيبة”.

وأضاف: “ أصيب جندي آخر من الكتيبة 202 بجروح خطيرة.. وأصيب جنديان آخران من كتيبة الهندسة 603، بجروح خطيرة في معركة جنوب قطاع غزة.. وتم نقل الجرحى لتلقي العلاج في المستشفيات، وتم إبلاغ ذويهم”.

وكانت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، أفادت اليوم الإثنين، بأن المعارك الدائرة في غرب خان يونس هي الأعنف من نوعها في جنوب غزة منذ أوائل ديسمبر.

بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إنه شن هجوما واسعا على مركز ثقل كتيبة خان يونس التابعة لحركة حماس، غرب مدينة غزة، والتي تعتبر مقرا لقيادات الحركة مثل يحيى السنوار ومحمد ضيف.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قواته تحاصر المنطقة وبدأت في التقدم داخله باتجاه أهداف تابعة لحركة حماس، بما في ذلك القواعد العسكرية.

وأوضح أن “العملية العسكرية في خان يونس ستستمر عدة أيام؛ والهدف هو ضرب مقرات حماس”.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن فرقة عسكرية كاملة مكونة من 4 ألوية، المظليين وجفعاتي والكوماندوز والمدرع السابع، تشارك في الهجوم على غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.