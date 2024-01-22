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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وزير العدل يصدر قرارا بنقل مقر محاكم ونيابات مطروح

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان - وزير العدل

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرار رقم 7859 لسنة 2023 والمتضمن نقل مقر محاكم مرسى مطروح والعلمين والسلوم الجزئية من مقراتها الحالية بمبنى محكمة مرسى مطروح الابتدائية إلى مبنى محكمة مرسى مطروح الجزئية، ونقل مقر نيابات مرسى مطروح الجزئية من مبنى المحكمة إلى محكمة مرسى مطروح الجزئية.

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وزير العدل يقرر نقل مقر محاكم مطروح

وجاء قرار وزير العدل المستشار عمر مروان، بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته وعلى قانون المرافعات التجارية والمدنية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.

وتضمن قرار وزير العدل نقل مقر محاكم مرسى مطروح والعلمين والسلوم الجزئية من مقراتها الحالية الكائنة بمبنى محكمة مرسى مطروح الابتدائية شارع علم الروم مدينة مرسى مطروح إلى مبنى محكمة مرسى مطروح الجزئية الكائن بشارع شكري القوتلي، بمدينة مرسى مطروح.

كما شمل قرار وزير العدل نقل مقر نيابة مرسى مطروح الجزئية من مقرها الحالي الكائن بمبنى محكمة مرسى مطروح الابتدائية شارع علم الروم مدينة مرسى مطروح إلى مبنى محكمة مرسى مطروح الجزئية الكائن بشارع شكري القوتلي، بمدينة مرسى مطروح.

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