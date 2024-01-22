إنفانتينو يقدم التعازي لغينيا بعد مصرع 6 مشجعين

قدم جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التعازي لأسر ضحايا الجماهير الغينية، الذين فقدوا حياتهم خلال الاحتفال بفوز منتخب بلادهم بإحدى مباريات بطولة أمم إفريقيا.

وقال إنفانتينو، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الاثنين: "باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم، أقدم لكم التعازي الخالصة للعائلات وآخرين من المشجعين الغينيين، الذين فقدوا حياتهم أثناء الاحتفال بالفوز على جامبيا".

وأضاف: "نعرب عن كامل التضامن والدعم لأعضاء الاتحاد الغيني لكرة القدم، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في هذه اللحظات الصعبة".

وكان 6 من مشجعي غينيا قد توفوا، إثر حادث نتيجة الزحام خلال الاحتفالات بفوز منتخب بلادهم على جامبيا (1-0)، في إطار الجولة الثانية من دور مجموعات الكان.

