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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

إصابة محمد الشناوي.. ما مدة غياب حارس منتخب مصر بأمم أفريقيا؟

محمد الشناوي
محمد الشناوي

إصابة محمد الشناوي.. تصدر حارس مرمى منتخب مصر، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عقب إصابته في مباراة مصر وكاب فيردي بكأس أمم أفريقيا 2023.

مباراة مصر وكاب فيردي 

يذكر أن مباراة مصر وكاب فيردي "الرأس الأخضر"، انتهت أمس الاثنين، بالتعادل الإيجابي 2-2 نتيجة مباراة منتخب مصر وكاب فيردي "الرأس الأخضر"، ليتأهل كلا المنتخبين إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا.

جاء ذلك في المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في كوت ديفوار بمشاركة 24 منتخب أفريقي.

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وتستضيف كوت ديفوار، نهائيات النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2023، في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 من شهر فبراير 2024.

تفاصيل إصابة محمد الشناوي 

غادر محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، مباراة مصر وكاب فيردي في الدقائق الأخيرة وبالتحديد الدقيقة 100 وحل بدلا منه محمد أبو جبل في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وكشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب، أمام كاب فيردي، مؤكدا في تصريحات رسمية :"محمد الشناوي تعرض لإصابة في الكتف عقب مشاركته في مباراة كاب فيردي في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا".

ما مدة غياب محمد الشناوي؟

وعن مدة غياب الشناوي، قال طبيب منتخب مصر محمد أبو العلا:"سيتم تحديد مدة الغياب بعد إجراء الأشعة خلال الساعات القادمة".

وتأهل منتخب مصر أمام كاب فيردي بهدفين لكل فريق في مباراة مثيرة خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب فيليكس بوانيي بالجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية.

ووصل الفراعنة، إلى دور الـ 16 من البطولة، بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة، برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من موزمبيق، والتعادل مع غانا وكاب فيردي على الترتيب.

موعد مباراة مصر المقبلة 

من المقرر أن يواجه منتخب مصر، وصيف المجموعة السادسة في دور الـ 16 ببطولة أمم أفريقيا، حيث تضم المجموعة السادسة منتخبات المغرب وزامبيا والكونغو الديمقراطية وتنزانيا، ويحتل منتخب المغرب حاليًا صدارة تلك المجموعة برصيد 4 نقاط.

وتنطلق صافرة بداية مباراة مصر المقبلة أمام وصيف المجموعة السادسة (لم يتحدد حتى الآن) في تمام الساعة السابعة مساء الأحد 28 يناير 2024.

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