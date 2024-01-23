معتز إينو يفجر مفاجأة عن زيزو بعد المشاركة مع المنتخب

أكد الكابتن معتز إينو، لاعب النادي الأهلي السابق، أن أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، هو لاعب محلي بـ امتياز ولكن ليس لاعبا قويا مع المنتخب، أو الأندية الأفريقية.

وأضاف معتز إينو، خلال تصريحات تلفزيونية، أن أحمد سيد زيزو، أفضل لاعب محلي بمصر، ومعه عبدالله السعيد، وأن محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي، هو أفضل مدافع محلي.

ولفت إلى أن اللاعب المحلي مختلف عن اللاعب الدولي، وأن كل لاعب عليه تقديم الأفضل، من أجل المنتخب، وأشاد بـ مروان عطية لاعب النادي الأهلي، على الأداء المميز مع المنتخب.

وأوضح أن جميع لاعبي المنتخب ينظرون لـ الكاميرا، ولا يركزون في المباراة، ولذلك على نجوم المنتخب التركيز في المباراة.