بوتين: الاقتصاد المصري حصل على صناعة جديدة وهي الطاقة النووية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحرص على تقديم المساعدة لمصر، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري حصل على صناعة جديدة وهي الطاقة النووية.

ووجه الرئيس الروسي الشكرخلال كلمته عبر فيد كونفراس أثناء صب الخرسانة بمحطة الضبعة بحضور الرئيس السيسي لكافة العاملين في هذا المشروع: “أود أن أشكركم على عملكم الباسل”، لافتًا إلى أن المشروع تم بالتعاون بين الأيادي المصري و الروسية.



ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي عبر الفيديو كونفرانس بدء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية.