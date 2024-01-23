وزير الرياضة يشهد نهائي دوري مراكز الشباب "توتال إنرجيز" 2023

انطلقت اليوم المباراة الرابعة من تصفيات نهائي المحافظات من دوري مراكز الشباب توتال إنرجيز 2023 في نسخته العاشرة، المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

شهد مركز شباب الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية منافسة قوية بين فريقي مركز شباب فايد ومركز شباب المحسمة القديمة، وانتهت المباراة بفوز الأول بهدفين مقابل هدف.



حضر المباراة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، وعدد من قيادات شركة توتال إنرجيز، بالإضافة إلى عدد كبير من نجوم كرة القدم والرياضة والإعلام.



وفي هذا السياق، أعرب الدكتور أِشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بالمستوى الفني المتميز للمباراة، مؤكدًا أن دوري مراكز الشباب توتال إنرجيز2023 يوفر منصة فعالة للشباب لإبراز مواهبهم الكروية

ويعزز من مستوى اللعبة في مصر، موجهًا الشكر لشركة توتال إنرجيز على دعمها المتواصل لأنشطة وزارة الشباب والرياضة، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به الشركة بالتعاون مع الوزارة لنجاح النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب توتال إنرجيز2023.



من جانبه، صرح كريم صبري، مدير إدارة التسويق بشركة "توتال إنرجيز": "مع انعقاد المباراة الرابعة من دوري مراكز الشباب توتال إنرجيز 2023، نستطيع أن نؤكد أن مصر لا زالت قادرة على تقديم مواهب حقيقية قادرة على تغيير شكل الكرة في مصر، وهي الطاقة التي تسعى توتال إنرجيز إلى تعزيزها في روح الشباب من خلال الأنشطة التي ترعاها الشركة في المجالات المختلفة، وتتوافق مع الرؤية العالمية لتوتال إنرجيز في مختلف دول العالم."



وأضاف صبري: "نحرص في توتال إنرجيز على توفير أقصى دعم لهذه البطولة سواء من خلال تذليل كافة العقبات أمام الأطقم الفنية واللاعبين أو عبر دعوة أبرز نجوم الكرة للمباريات لمؤازرة الشباب بخبراتهم الكبيرة. كما تتوافق تلك البطولة مع محور "دمج الشباب بالمجتمع وتعليمهم" باستراتيجية الشركة للمسؤولية المجتمعية، والذي يركز على توفير الفرص للشباب ورفع قدراتهم."



وانطلقت تصفيات نهائي المحافظات بدوري مراكز الشباب توتال إنرجيز النسخة العاشرة 2023، في 24 ديسمبر 2023، كما سيتأهل أفضل فريق من كل محافظة للدور 32

سيتوج الفريق الفائز بلقب الدوري في احتفالية ضخمة بإستاد القاهرة، وسيحصل أول أربعة فرق فائزين على جوائز مالية

فيما سيحصد بعض اللاعبين جوائز فردية مثل جائزة أفضل حارس مرمى، وجائزة هداف البطولة، وجائزة رجل المباراة، بالإضافة إلى جائزة أفضل لاعب في البطولة والذي سيحظى بفترة معايشة في أحد أندية أوروبا.