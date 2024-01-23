وزير الخارجية الفلسطيني: أمامنا خياران إما إشعال الصراع أو وقف إطلاق النار

خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي..

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد أي مكان في قطاع غزة بمأمن من القصف.

وأضاف المالكي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، أن “وقف إطلاق النار لا غنى عنه لحماية المدنيين”، مؤكدا أن “رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لا يحركه سوى شيء واحد هو البقاء بالحكم”.

وتابع: “إسرائيل تنكر حقوق الشعب الفلسطيني وما تعرضه هو الإخضاع أو الإبادة”.

وأوضح وزير الخارجية الفلسطيني، أن “نتنياهو يتباهى بمنع استقلال الفلسطينيين ومنع السلام ومواصلة الاحتلال”، لافتا إلي أنه “لا ينبغي لنكبة شعبنا أن تستمر أكثر من ذلك أو تكرر مرة تلو الأخرى”.

وأكد المالكي، أنه “ يجب احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وآن الأوان للاعتراف بدولة فلسطين”.

وقال إن “الوقت ينفد وأمامنا خياران إما إشعال الصراع أو وقف إطلاق النار”.