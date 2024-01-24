انتصار جديد.. ترامب يفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بـ نيوهامبشير

أفادت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، في نبأ عاجل لها، بفوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية نيوهامبشير.

وشهدت ولاية نيوهامبشاير، انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري لاختيار مرشحه للسباق الرئاسي الأمريكي.

وواجه ترامب، آخر منافسيه في الانتخابات، حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة، نيكي هايلي، في نيوهامشير.

والاثنين الماضي، تعهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بالفوز بانتخابات الجمهوريين وهزيمة الرئيس الحالي جو بايدن في انتخابات الرئاسة.

ولفت الرئيس الأمريكي السابق، إلي أن “بايدن ألقي خطابا كارثيا من البيت الأبيض قبل أيام”.

وهاجم ترامب الرئيس الأمريكي، حو بايدن، بشدة وأوضح أنه يعاني الكثير من المشاكل.