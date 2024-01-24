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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الإفتاء تعلن استعدادها لاستقبال زوَّار جناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

صدى البلد

أعلنت دار الإفتاء المصرية، استعداد جناحها المشارِك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، لاستقبال الزوَّار بصالة 4 B50، والتفاعل معهم وإمدادهم بالتعريف بملخصات الكتب والإصدارات المشاركة في المعرض هذا العام.

ويتضمَّن جناح دار الإفتاء العديدَ من إصدارات الدار، التي ترتكز على نشر صحيح الدين، ومواجهة الأفكار الدينية المتطرفة، والمفاهيم المتشددة، وتتبنَّى الفكر الوسطيَّ والمنهجية العلمية المنضبطة، وتناقش أهمَّ المسائل والقضايا الأسرية.

ومن جانبه أكَّد محمد فايد، مدير الإصدارات بدار الإفتاء المصرية، أنَّ جناح دار الإفتاء، يشهد إقبالًا متزايدًا كلَّ عام من قِبل الجمهور، موضحًا أنَّ هذا الإقبال يعكس ثقة الجمهور بواحدة من أهم المؤسسات الدينية في مصر ومخرجاتها الفكرية.

وأشار فايد إلى أن الإصدارات المطروحة بجناح الدار هذا العام يأتي في مقدمتها:

كتاب موسوعة الفتاوى الإسلامية - موسوعة الفتاوى المؤصلة - موسوعة دليل الأسرة في الإسلام - القول الحسن في جواب القول لمن - فتاوى الشباب - الفتاوى الطبية - فتاوى وأحكام المرأة في الإسلام - فقه الوطن والمواطنة - الأحكام المتعلقة بالجنائز والمقابر - سؤالات الأقليات - نحو فهم منهجي لإدارة الخلاف الفقهي - إصدار خاص بأحكام المسافر - فتاوى وأحكام المعاملات المالية - الأحكام المتعلقة بالرياضة والألعاب - الجهاد: مفهومه، ضوابطه، أحكامه.

وأضاف فايد أن الجناح يشهد أيضًا: عرض كتاب تنظيم النسل وتحديده في الإسلام، وكتاب العلاقة بين المسلمين والمسيحيين، وكتاب قضايا «فقه الدولة من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية، القضايا المتعلقة بالعقائد، ومسيرة الفتوى بالديار المصرية، وكتاب قضايا تشغل الأذهان، فقه الجندية من واقع فتاوى دار الإفتاء، قضايا وأحكام المسنين، القضايا المتعلقة بذوي الهمم، فتاوى النوازل وباء كورونا، وكتاب فتاوى الصيام، كتاب الحج والعمرة، دليل الأسرة في العلاقات الاجتماعية، الرد على شبهات المتطرفين.

وتعتبِر دار الإفتاء مشاركتَها في معرض الكتاب فرصةً كبيرة لإيصال رسالتها وإصداراتها المتنوعة إلى أكبر عدد ممكن من القرَّاء والمثقفين، وهو ما تحرص عليه الدار منذ سنوات، حيث تقدم إصداراتها بأسعار في متناول الجميع، وتغطي كافة التساؤلات التي قد تَرِد على أذهان القرَّاء والباحثين من المتخصصين وغير المتخصصين.

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