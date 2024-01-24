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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

استمتع بعطلة لـ 3 أيام| غداً إجازة رسمية مدفوعة الأجر.. وبشرى للفئات المحرومة

إجازة رسمية
إجازة رسمية

تصدرت عبارة إجازة عيد الشرطة و25 يناير الرسمية غدًا الخميس، محرك البحث "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تأتي ضمن العطلات الرسمية التي يحصل العاملون بالقطاعين العام والخاص على إجازة رسمية مدفوعة بأجر فيها باعتبارها من الأعياد والمناسبات الرسمية.

رئيس الوزراء يُقر إجازة رسمية مدفوعة الأجر للقطاعين الخاص والحكومي .. ما موعدها؟

إجازة رسمية مدفوعة الأجر

ومن جانبه، أعلن وزير العمل حسن شحاتة ، أن غدا الخميس، الموافق 25 يناير 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة. 

وذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2024 والذي نص على أن: " يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة .

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وأكد الوزير على أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل .

وتقدم وزير العمل حسن شحاتة، إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ورجال الشرطة البواسل، والشعب المصري العظيم ، بأخلص التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة ، داعيا الله أن يعيد على مصرنا الحبيبة هذه المناسبات بدوام التوفيق والسداد في ظل "الجمهورية الجديدة" التى أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وأن يحفظ الله مصر .

الخميس المُقبل.. إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة - من العاصمة

10 فئات محرومة من الإجازة

هناك فئة من العمال والموظفين لا تحصل على إجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير الخميس المقبل وفقا للقانون، لما تمثله مهنتهم أو وظيفتهم من حيوية لا يمكن الاستغناء عنهم، ونصت المادة 52 على أنه: للموظف الحق الكامل بالإجازة وبأجر كامل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الحكومة، بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة.

وأعطى القانون صاحب العمل الحق في تشغيل العامل في أيام الإجازات إذا اقتضت أو تتطلب ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل خلال هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مِثلي هذا الأجر «أجور مضاعفة»، لما تمثله مهنهم ووظائفهم من أهمية مجتمعية كبيرة، حيث لا يمكن للعاملين بها الحصول على إجازة رسمية في الأعياد والمناسبات إذا استدعت الحاجة ذلك، ويتم تعويضهم بأجر مضاعف وفقا للقانون، وتأتي هذه الفئات كالتالي:

  • الأطباء والممرضون بالمستشفيات
  • رجال الشرطة.
  • الصحفيون.
  • عمال المخابز.
  • عمال محطات الوقود.
  • رجال الإسعاف.
  • خدمات النقل والسائقون.
  • رجال الحماية المدنية.
  • خدمات المياه والصرف.
  • خدمات الكهرباء.

ومن المقرر أن يكون عدد الإجازات الرسمية في 2024 بمصر نحو 121 يومًا، بواقع 17 يوما عطلة رسمية، يضاف إليها 104 أيام من مجموع العطلات الأسبوعية “يومي الجمعة والسبت”.

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وبدأ العام الجديد 2024، بإجازات شهر يناير، التي تشمل إجازة عيد الميلاد الذي وافق يوم الأحد 7 من يناير 2024، وإجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة التي توافق يوم الخميس 25 من يناير 2024.

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