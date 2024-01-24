اتحاد أمهات مصر يقدم مقترحاته لتطوير الثانوية العامة

أصدرت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، بيانا إعلاميا قدمت خلاله مجموعة من المقترحات الخاصة بالمؤتمر الجاري الإعداد له والخاص بتطوير الثانوية العامة

وتضمنت آراء ومقترحات مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وإئتلاف أولياء الأمور، ما يلي:

تطوير مناهج الثانوية العامة بحيث لاتكون عبء علي الطالب وخالية من الحشو علي غرار المدارس الدولية.

ربط مناهج كل مسار من مسارات الثانوية العامة بكليات التخصص وسوق العمل.

ضرورة مشاركة وزارة التعليم العالي في التطوير حتى تضع مواصفات الطالب الذي يناسب كل كلية بكلياتها، لأن مرحلة الثانوية العامة تعتبر مرحلة إعداد الطالب للجامعة.

إقتصار التخصص علي الصف الثالث الثانوي فقط، علي أن يكون الصفين الأول والثاني الثانوي يدرس بهم الطالب جميع المواد، علي أن يحدد مساره في نهاية الصف الثاني الثانوي ويلتحق بهذا المسار في الصف الثالث.

لا يجب أن تكون نتيجة الثانوية العامة المعيار الوحيد للقبول بالجامعة.

تطبيق نظام التحسين في الثانوية العامة ، لتقليل الرهبه منها.

مشاركة ممثلين عن أولياء الأمور في الحوار المجتمعي

وكان قد عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعات لبحث التعاون لإعداد حوار مجتمعى وإطلاق مؤتمر قومي حول تطوير منظومة المرحلة الثانوية .

وناقش الوزيران ، الموضوعات والمحاور التى يطرحها المؤتمر، فضلاً عن اللجان المطلوب تشكيلها بشكل مشترك بين الوزارتين، وكذا الإجراءات المطلوب اتخاذها خلال الفترة المقبلة للخروج برؤية مشتركة يتم طرحها خلال المؤتمر، خاصة وأن طلاب الثانوية يعدون نواة التغيير لمنظور المجتمع، حيث تستهدف وزارتا التعليم العالى والتربية والتعليم الوصول إلى خريجين مؤهلين لسوق العمل بما يحقق الاستدامة، وتأهيل الطلاب للتنافس على المستوى الدولى.

جاء ذلك بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بجمع كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية محليًا ودوليًا للاستماع ومناقشة كافة الآراء للوصول إلى أفضل الآليات الخاصة بتطوير المنظومة بما يحقق المرونة في المسارات وتعدد محاولات التقييم ورفع المعاناة عن كاهل الأسر وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتنافسية الدولية ، وذلك فى إطار حرص القيادة السياسية على تمكين الشباب وتأهيلهم للتميز فى سوق العمل، وتغيير الصورة الذهنية للتعليم فى مصر ضمن رؤية 2023.