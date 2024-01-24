مجهود سنوات .. هكذا تمكن القومي للبحوث من تقديم نجاحات جديدة في صناعة الدواء

القومي للبحوث:

تمكنا من توفير دواء بديل وطني للمستورد

المستحضر مكمل غذائي يقوم بتقوية الجهاز المناعي ومضاد للأكسدة

استطاع المركز القومى للبحوث تحقيق نجاح جديد من خلال تسجيل منتج بإسم المركز وهـو" Astaxanthin-NRC" بالهيئة القومية لسلامة الغذاء تحت رقم: 8444/2024 مع بداية عام 2024 .

وقال الدكتور حسين درويش، رئيس المركز القومي للبحوث، إن هناك فريق بالمركز القومي للبحوث، هو من ساهم في تسجيل مكمل غذائي، مشيرا إلى انه تركيبة صيدلانية، مُستخرجة من الطحالب، حيث أن هذه التركيبة كان يتم إستيردها من خارج مصر بملايين الدولارات.

وأضاف "درويش " أنه منذ توليه منصبه كان يسعى هو وفريق المركز إلى توفير بديل وطني للمستورد، وهو الأمر الذي قد نجح فيه، وتم تسجليه في الهيئة القومي لسلامة الغذاء.

وأضاف أن هذا المستحضر مكمل غذائي يقوم بتقوية الجهاز المناعي، وايضا ومضاد للأكسدة، حيث كان يتم أستيراده بملايين الدولارات، بينما تم تنفيذه بتكنولوجيا مصرية 100%، كما تم دعمه من أكاديمية البحث العلمي في مصر، مشيرا إلى أن الشركة التي ستنتجه هي شركة مصرية.

وأشار إلى أن هذا المنتج ثالث منتج يتم تسجيله للمركز القومي للبحوث ، حيث تم استخرج منتج آخر من الطحالب، وهو كريم مضاد للتجاعيد والشيخوخة.

بينما قال الدكتور فاروق الباز، الأستاذ بمركز التميز العلمي بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن دواء Astaxanthin-NRC" والذي نجح المركز في الحصول على ترخيصه من قبل هيئة سلامة الدواء.

وأشار إلى أن الدواء مضاد للأكسدة ، مؤكدا أنه لا يحتوي على مواد يكون لها تأثير دوائي معالج وهو يعد إحدى المكملات الغذائية الجديدة التي تقوم بدعم صحة الجهاز المناعي، مشيرا إلى أنه دواء مركب طبيعي وليس به كيماويات ويساعد على رفع المناعة ومن ثم يسهم في علاج كورونا.

وأضاف أنه يمكن تناول الدواء مرتين في اليوم حيث أنه مستخلص من كائنات حية كالطحالب، كما انه ليس له أي أعراض جانبية خطرة كما انه تم الحصول على موافقة وزارة الصحة خاصة باستخدامه.

وأوضح أن المركز القومى للبحوث قام بتقديمه للتسجيل منذ عامين ، حتى وصلت الموافقة للمركز أمس، مؤكدا أن الدواء هو مقوي للمناعة وأيضا مضاد للالتهابات ولتليف الكبد، مشيرا إلى انخ سيتم طرحه بشكل كبسولات حيث تحتوي العلبة على 30 كبسولة.

وأكد ان الدواء قد تمّ بالعمل عليه من قبل فريق كامل من علماء المركز، وأيضا معهد البحوث الطبية، ومعهد بحوث الصيدلة.

وأستكمل: "يجب استشارة الطبيب المختص قبل استخدام الدواء في حالة الحمل أو الرضاعة أو وجود حالة مرضية طكما |انه يجب التوقف عن تناوله في حالة ظهور أعراض جانبية أو تجاوز الجرعة المحددة، ومن ثم إستشارة الطبيب.

واضاف : "يحب الاخذ في الاعتبار عدم استخدام هذا الدواء في حالة وجود حساسية للمريض من أحد مكوناته: ، مشيرا إلى انه يتكون من مادة أستازانثين التي هي مستخلصة من طحلب هيما توكوكس بلوفياليس، بالإضافة إلى مكونات أخرى ، كما أن هذ الدواء لا يستخدم لأكثر من ثلاثة شهور دون استشارة الطبيب، وخو مخصص للبالغين فقط.



بينما كان قد قال الدكتور محمد أحمد علي، رئيس مركز التميز العلمي بالمركز القومي للبحوث، إن لقاحات كورونا تتغير كل فترة لتستطيع مواجهة المتحورات الجديدة، متابعًا أنه حاليًا يتم العمل على لقاح عام لفيروس كورونا.

واضاف أن ليست كل الطفرات تؤثر على سلوك الفيروس، معقبًا: “هناك طفرات في أجزاء غير مؤثرة ولذلك لا يتم صنع لقاح مع كل طفرة”.

وأشار الدكتور محمد أحمد علي، رئيس مركز التميز العلمي بالمركز القومي للبحوث إلى أن المتحور يكون شاملا للخصائص المتحورات القديمة ويزيد عليها، موضحًا أن خطورة المتحور تتمحور حول مقاومته للقاحات وهروبه من المواد التشخيصية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية التكامل والتعاون بين الجامعات التكنولوجية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، وذلك في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات بين تلك المعاهد والجامعات في كافة المجالات العلمية والبحثية والتكنولوجية وغيرها من المجالات؛ بما يخدم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وفي هذا الإطار، تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المركز القومى للبحوث وجامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية، اليوم الثلاثاء الموافق ٩ يناير ٢٠٢٤، وذلك لتعزيز علاقات التعاون بين الطرفين في المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية والتكنولوجية، وكذلك حرص الجامعة علي توفير تجربة تعليمية فريدة ومتكاملة لطلابها وفقاً لروؤية مصر ٢٠٣٠.

وقع بروتوكول التعاون، د. حسين درويش، رئيس المركز القومى للبحوث، و د. هبة فاروق سالم رئيس جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية، وذلك بحضور د. محمد بلال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و د. محمد مصطفي عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية بالجامعة د. ممدوح معوض نائب رئيس المركز للشؤون البحثية، ومجموعة من عمداء معاهد المركز القومي للبحوث.