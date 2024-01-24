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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس تعلن شرط قبول صفقة الأسرى الجديدة مع الاحتلال الإسرائيلي

حماس
حماس

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم الأربعاء، إن حماس لن تقبل بالتفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة.

 

وأضاف القيادي في حركة حماسفي تصريحات لسكاي نيوز عربية، أن الاحتلال الإسرائيلي ليس جادا بشأن التوصل إلى اتفاق ولا يزال يراوغ ولا يريد التوصل إلى تفاهم، لافتا إلى أن إسرائيل تمارس الخداع ولا تبدو جادة في الأفكار المطروحة.

وأشار  حمدان إلى أنه لا بد من وجود ضمانات دولية وإقليمية لأي اتفاق جديد سيتم مع الاحتلال الإسرائيلي.

 

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلا عن مسؤول إسرائيلي، في وقت سابق، بأن الخلافات بشأن صفقة جديدة بين الحكومة الإسرائيلية وحماس حول الرهائن كبيرة جدا.

 

وأوضحت يديعوت أحرونوت في تقرير لها، أن هناك فجوات كبيرة في المطالب والآراء بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس بشأن الصفقة الجديدة، ولا تقدم في المحادثات حول الرهائن.

 

وعلى جانب آخر، قال موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إن إسرائيل قدمت لحماس اقتراحا من خلال مصر وقطر يتضمن وقفا للقتال لمدة تصل إلى شهرين كجزء من اتفاق متعدد المراحل يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين المحتجزين في غزة.

يديعوت أحرونوت: الخلافات بشأن صفقة جديدة بين إسرائيل وحماس كبيرة جدا

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