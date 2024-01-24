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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الوزراء يتفقد أجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب

صدى البلد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55.

 

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وافتتح رئيس الوزراء، منذ قليل، الدورة الـ 55 للمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويأتى معرض الكتاب 2024 في دورته الحالية متحديًا الصعاب التي تواجه العالم، بمشاركة 1200 ناشر من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، بإجمالى عدد عارضين 5250 عارضًا.

ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة، الأمر الذي يثري ويؤكد فكرة شعار المعرض “نصنع المعرفة.. نصون الكلمة”.

كما حرصت دول الأزمات على المشاركة في الدورة الحالية من معرض الكتاب بمكتبة وأكثر، ومنها فلسطين والعراق واليمن وليبيا والسودان.

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