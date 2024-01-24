اعتراف غير مسبوق من إسرائيل بشأن إعادة جميع الأسرى أحياء

أبلغ وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، بأنه لا يستطيع أن يعدهم بإعادتهم جميعًا أحياء، وفق ما ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم”.

وكان قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، اليوم الأربعاء، إن التسريبات المتصاعدة حول موضوع صفقة الرهائن، تمزق العائلات والشعب، وتضر بالجهود الجبارة التي تبذل في هذا الشأن.

وأضاف جانتس: “شهدنا في الأيام الأخيرة تسريبات متصاعدة حول موضوع صفقة الرهائن، هذه التسريبات تمزق العائلات والشعب، وتضر بالجهود الجبارة التي تبذل في هذا الشأن”.

وتابع: “هذا الهدف ملح، وهو لا يحل محل الالتزام بإزالة التهديد الذي تمثله حماس… لن نتخلى عنه أبداً”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن حماس لن تقبل بالتفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف القيادي في حركة حماس في تصريحات لسكاي نيوز عربية، أن الاحتلال الإسرائيلي ليس جادا بشأن التوصل إلى اتفاق ولا يزال يراوغ ولا يريد التوصل إلى تفاهم، لافتا إلى أن إسرائيل تمارس الخداع ولا تبدو جادة في الأفكار المطروحة.