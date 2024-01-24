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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة حلوان: 50%؜ من مقررات برنامج ماجستير الملكية الفكرية تُدرَّس «أون لاين»

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن بدء التقدم لبرامج الماجستير والدراسات العليا خلال الشهر الجاري ومن أهم هذه البرامج،  برنامج الماجستير في الملكية الفكرية بالمعهد القومي للملكية الفكرية بالجامعة.  

وكشف الدكتور ياسر جاد الله مدير معهد الملكية الفكرية بجامعة حلوان أن  المعهد يمنح درجة الماجستير في الملكية الفكرية كدرجة علمية أكاديمية بنظام الساعات المعتمدة، على أن تكون الدراسة لمدة يومين أسبوعيًا من الساعة الرابعة مساءً.

كما يتم تدريس 50% من المقررات بنظام التعليم عن بعد، وتستمر الدراسة لمدة عامين جامعيين مقسمة إلى 4 فصول دراسية.

وتابع أنه يقبل حملة أي مؤهل جامعي في أي تخصص، ولا يقبل التعليم المفتوح، مع ضرورة تقديم المستندات المطلوبة كاملة وهي: شهادة الليسانس أو البكالوريوس، شهادة التقديرات، صورة الرقم القومي، 6 صور شخصية، شهادة الميلاد، مستخرج من شهادة الميلاد، الموقف من التجنيد.

 

وشهدت كلية العلوم جامعة حلوان افتتاح المدرسة الشتوية للرياضيات لشباب الباحثين تحت عنوان معادلات اويلر للسوائل القابلة للانضغاط التى تنظمها اللجنة الوطنية للرياضيات بأكاديمية البحث العلمى بالتعاون مع الجمعية المصرية للرياضيات باستضافة من قسم الرياضيات كلية العلوم جامعة حلوان.
وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة  الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

من جانبه رحب الدكتور مجدى الحجرى عميد الكلية بالزائرين والمشاركين فى افتتاح المدرسة وتمنى للدارسين الاستفادة المثمرة والفاعلة من المدرسة

وأوضح أن المدرسة يشارك بها مايقرب من 17 دارسا ودارسة من مختلف الجامعات المصرية ويحاضر فى المدرسة علماء من أمريكا وفرنسا وكوريا الجنوبية وتستمر المدرسة لمدة عشر ايام حيث يتلقى الدارسين المحاضرات فى قسم الرياضيات بالكلية تحت إشراف الدكتور خالد سيد الأستاذ بقسم الرياضيات بالكلية.

وحضر مراسم حفل الافتتاح الدكتور عماد ابوالدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور مجدى الحجرى عميد كلية العلوم،  الدكتور عبد الشافى عبادة رئيس اللجنة الوطنية للرياضيات الدكتور فايد غالب رئيس الجمعية المصرية للرياضيات، الدكتور محمد عبد العزيز رئيس قسم الرياضيات، الدكتورة جينا الفقى المشرف على الأنشطة العلمية بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ورؤساء الأقسام العلمية بالكلية وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالكلية .

 

Jobs Education البحث العلمي الدراسات العليا الدكتور ياسر جاد الله القومي للملكية الفكرية الملكية الفكرية

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