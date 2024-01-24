بالأسماء.. تخرج المجموعة الـ100 في مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية

نشرت وزارة الأوقاف أسماء المجموعة الـ100 من الحاصلين على الرخصة الدولية للحاسب الآلي (ICDL) من مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، وعددهم 6 خريجين؛ ليرتفع إجمالي خريجي المركز حتى الآن إلى 1516 خريجًا.

تخرج المجموعة الـ100 في مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية

والخريجون والخريجات هم:

1. عمرو عبد الرافع محمد - إمام وخطيب - الدقهلية.

2. علي يوسف مرسي الحصري - إمام وخطيب - كفر الشيخ.

3. أحمد خليفة محمد - إمام وخطيب - سوهاج.

4. أيمن محمود محمد محمد حماد - إمام وخطيب - شمال سيناء.

5. محمد محمود عبد الله - إمام وخطيب - شمال سيناء.

6. ولاء أحمد أبو العلا محمد - إداري - القاهرة.

جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين، اليوم الأربعاء 24 يناير 2024، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وصرح الدمتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأن زيارة رئيس مجلس الوزراء لجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية دعم كبير لدور المجلس في نشر الفكر الوسطي المستنير.

وأطلع وزير الأوقاف الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أهم وأحدث إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومن بينها كتاب: "البيان على المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم (الجزء الثلاثون)"، وهذا الكتاب يتناول تفسير الجزء الثلاثين من القرآن الكريم من خلال تفسير المنتخب الذي يصدره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مع بيان ما تضمنه من إضافة لمزيد من معاني المفردات، وذكر مقاصد السور، وصحيح أسباب النزول.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يقدم هذا العام باقة شديدة التميز في نشر الفكر الوسطي ، وفي مواجهة التطرف، حيث بلغت إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الجديدة المعروضة نحو 270 إصدارًا، فضلا عن مئات العناوين المتنوعة فكريًّا وثقافيًّا ولا سيما ما يتصل بنشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة ، وبأسعار لا تُنَافَس وتخفيضات كبيرة ، وذلك بجناح المجلس بصالة (4) - (46 B).

ويقدم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تخفيضات كبيرة في جناحه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين، من أهمها:

خصم 20% على المنتخبات والموسوعات.

خصم 25% على المطبوعات والإصدارات الحديثة.

خصم 50% على الإصدارات الإلكترونية.

خصم 50% على شنطة الفكر المستنير 10 كتب فقط بمائة جنيه بدلًا من 200 جنيه.