أمينة خيري: الضغط الإعلامي على أزمة اللاجئين يدفع لانتشار "كراهية الأجانب"|فيديو

أكدت أمينة خيري، الكاتبة الصحفية، أن ملف اللاجئين واقع الآن وفرض نفسه بشكل كبير، موضحًا أن الهاشتاج الذي ظهر على "إكس" بشأن "ترحيل السوريين من مصر" كان في ظهور مفاجئ، موضحة أن تحميلهم المشكلة تجعلنا ندخل في حالة من تصاعد العنف والاحتقان.



العدد الأكبر من المقيمون في مصر هم من الأشقاء السودانيين وليس السوريين



وأشارت "خيري"، خلال لقاءها مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هذا الموضوع يكرر ويظهر لسبب ما ومن ثم يعود مرة أخرى، مؤكدًا أن ظهور الهاشتاجات الرافضة لتواجد المقيمين واللاجئين في مصر كان مفاجئًا وغير متوقعًا، مشددة على أن الكتائب الإلكترونية لم تعد حكر على دول أو فئات معينة، منوهة بأن عدد المقيمين الأجانب في مصر هم 9 مليون، بينما عدد اللاجئين في مصر أقل من هذا الرقم بكثير.

وأضافت أن العدد الأكبر من المقيمون في مصر هم من الأشقاء السودانيين وليس السوريين، مؤكدة أنه لا يجب تحميل اللاجئين والمقيمين في مصر لأسباب الأزمة الاقتصادية، مؤكدة أن التقنيين لأعداد اللاجئين جيد جدًا واتخاذ خطوات في هذا الإطار لتقنين الأوضاع.

وتابعت: "أزمة المهاجرين يمكن حلها من خلال وضع قوانين منظمة وضوابط عادلة للهجرة والإقامة"، منوهة بأن الضغط الإعلامي على أزمة اللاجئين مع الأزمة الاقتصادية يدفع إلى انتشار ظاهرة "كراهية الأجانب".