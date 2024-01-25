شاهد مطربة الأكس فاكتور|حنين تبدع فى الشعبي بأغنية "مابلاش اللون ده معانا"

قالت حنين الشاطر المطربة الشابة الفائزة بلقلب أكس فاكتور إنها لم تنحصر فى نمط محدد تحدد نفسها فيه، لافتة إلى أنها تحب الغناء الطربي والشعبي، والأغاني الحديثة أيضا.

في أول ظهور تلفزيوني بعد فوزها بلقب «إكس فاكتور»، تحل المطربة الشابةحنين الشاطر صاحبة ال18 عاما من عمرها ، ضيفة على برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة ON.

كما تتحدث عن فيديوهات الأغاني خلال لقائها بالأعلامية مني الشاذلى ببرنامج، معكم مني الشاذلي، المذاع على فضائية أون تي في، التى كانت تقدمها بصحبة والدها، وكانت سببًا في شهرتها ومعرفة الناس بموهبتها، ودور والدها في دعمها واكتشاف موهبتها فى الغناء.

وتقدم «حنين» في الحلقة فاصلا من أجمل الأغاني لكبار المطربين، في جو من البهجة والسعادة.