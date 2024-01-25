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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| ظهور جورج وسوف بعد شائعة مرضه.. حفل عمرو دياب بالبحرين

أخبار الفن
أخبار الفن

ظهور جورج وسوف بعد شائعة مرضه.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: تفاصيل حفل عمرو دياب بالبحرين، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

 

قصة زواج سناء شافع من ألمانية وإخفاؤه هذا السر عن أمه

يحل اليوم الخميس 25 يناير، ذكرى ميلاد الفنان سناء شافع، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1943، ورحل عن عالمنا في 12 اغسطس عام 2020، عن عمر يناهز الـ 77 عاما.

 

في عيد ميلاده.. كيف يتعامل صلاح عبدالله الزملكاوي مع أزواج بناته الأهلاوية

يحتفل اليوم الخميس 25 يناير، الفنان صلاح عبدالله، بعيد ميلاده الـ 69، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1955، وقدم العديد من الأعمال الفنية التي لا تنسى.

 

نانسي عجرم تحيي حفلا مع فرقة ميامي بموسم الرياض.. 2 فبراير

تستعد الفنانة نانسي عجرم، لإحياء حفل غنائي ساهر لها مع فرقة ميامي الغنائية على مسرح محمد عبده أرينا يوم 2 فبراير المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام-بوستر الحفل معلنة عن طرح التذاكر قريبا.

 

ثاني ظهور لـ جورج وسوف بعد شائعة تدهور حالته الصحية

نشر الفنان جورج وسوف، صورة له عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيها مع صديقه الفنان أيمن زيدان، على متن الطائرة أثناء العودة من المملكة العربية السعودية.

ظهور جورج وسوف، يعد الثاني له بعد الشائعات الغير حقيقية حول دخوله المستشفى لإجراء عملية جراحية، وكان قد نشر بعدها مقطع فيديو وهو يشاهد مشاركته بحفل ليلة صلاح الشرنوبي التي أحياها الأسبوع الماضي.

 

مفاجآت.. أولى جلسات حادث وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان 13 فبراير

كشف وليد محمود -مدير أعمال الفنان مصطفى شعبان - عن موعد أول جلسة محاكمة في قضية حادث وفاة ابنته أميرة، في الساحل الشمالي.

وقال مدير أعمال مصطفى شعبان في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إنه تحدد يوم 13 فبراير المقبل، ليكون أول جلسة محاكمة في حادث وفاة ابنته، وذلك في محكمة مرسى مطروح.

 

ملك قورة: نجاح ما تيجي نشوف وتصدري الترند مفاجأة ليا

تحدثت الفنانة ملك قورة، عن ردود الأفعال التي تلقتها حول مسلسل ما تيجي نشوف، الذي تم عرضه مؤخرا، والمأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود.

وقالت ملك قورة في تصريح لـ موقع صدى البلد الإخباري، إنها تفاجأت بردود الأفعال وتصدرها التريند مع عرض المسلسل، مشيرة إلى أن النجاح جاء لأن المسلسل تناسب مع أجوء المصايف في الساحل الشمالي.

 

عمرو دياب يحيي حفل غنائي في البحرين.. 26 أبريل

يحيي الفنان عمرو دياب، حفل غنائي ساهر له على مسرح الدانة في دولة البحرين، يوم 26 أبريل المقبل، ضمن سلسلة حفلات الربيع.

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب في دولة البحرين، عن توافر تذاكر الحفل يوم 28 يناير الجاري، لتكون متاحة للحجز الإلكتروني.

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