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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالرغم من الرفض الأمريكي.. إسرائيل تعمل على إنشاء منطقة عازلة داخل غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أفادت صحفية فايننشال تايمز، أن الاحتلال الإسرائيلي قام بهدم 1100 مبنى سكني لإنشاء منطقة عازلة داخل قطاع غزة.

كما قالت وول ستريت جورنال، أن إسرائيل تجرف أراض شمال قطاع غزة لإقامة المنطقة العازلة رغم الرفض الأمريكي.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أن الولايات المتحدة ستعارض بشدة أي منطقة عازلة مقترحة داخل قطاع غزة.

وشدد ميلر على أن مثل هذا الاقتراح من شأنه أن يتعارض مع الموقف الأمريكي، مشددًا على أنه لا ينبغي تقليص حجم القطاع الفلسطيني في أعقاب الصراع الحالي.

وأوضح ميلر المبادئ التوجيهية التي تلتزم بها واشنطن فيما يتعلق بمستقبل غزة، مشيراً بشكل لا لبس فيه إلى أن أي تقليص في المنطقة المكتظة بالسكان يشكل نقطة معارضة للحكومة الأمريكية.

كما أكد أنه إذا أقيمت منطقة عازلة مقترحة داخل غزة، فسيُنظر إليها على أنها انتهاك لهذا المبدأ وستواجه معارضة قوية من الولايات المتحدة.

أمريكا ترفض إنشاء إسرائيل منطقة عازلة داخل غزة على طول ممر فيلادلفيا

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