بيان عاجل من الجيش الإسرائيلي بعد الاشتباه في تسلل مسلحين على حدود لبنان

استبعد جيش الاحتلال الإسرائيلي وجود حالات تسلل لمسلحين على الحدود مع لبنان، وذلك بعد التحذيرات وحالات الاستنفار وغلق الطرق في المستوطنات القريبة من الحدود.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، عبر صفحته على منصة “إكس”: “في أعقاب التقارير عن تحديد هوية المشتبه به في منطقة حنيتا على الحدود اللبنانية، وبعد عمليات المسح التي أجرتها قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة، لا توجد حالات تسلل من مسلحين”.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بانتشار كبير لقوات الجيش الإسرائيلي بالقطاع الغربي من الحدود مع لبنان بعد إنذار عن تسلل مسلحين.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن هناك تحليقا مكثفا للطائرات والمسيّرات في أجواء الشمال على خلفية الخشية من وجود تسلل عند الحدود مع لبنان.

من جانبها، أعلنت الجبهة الداخلية للاحتلال الإسرائيلي حالة الاستنفار في 9 مستوطنات بالقرب من الحدود اللبنانية خشية من تسلل مسلحين.

كما أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عددا من الطرق في الجليل الغربي إثر اشتباه بتسلل أشخاص من لبنان إلى إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلي أيضا، بإغلاق الطرق إلى مستوطنة حانيتا عند الحدود مع لبنان، والطلب من المستوطنين عدم الخروج من منازلهم خشية تسلل مسلحين.