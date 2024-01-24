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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتشال جثامين في استهداف طائرات الاحتلال المخيم الجديد بالنصيرات

صدى البلد

أفاد التليفزيون العربي ، اليوم الأربعاء،بانتشال جثامين 4 أطفال؛ بعد استهداف طائرات الاحــتـلال مربعًا سكنيًا بالمخيم الجديد في النصيرات، وسط قطاع غزة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عدة أماكن ونصبت حواجز عسكرية في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن جنود الاحتلال داهموا مدينة الخليل وكلية العروب الزراعية وبلدة الظاهرية ومخيم الفوار ونصبوا حواجز عسكرية واعتلوا أسطح عدد من منازل المواطنين في المخيم، وأطلقوا قنابل الصوت صوب المواطنين ومركباتهم في مدينة الخليل، وعرقلوا مرور المواطنين.

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