عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في أول أيامه.. إقبال كبير على معرض القاهرة الدولي للكتاب | صور

صدى البلد

أقبل عدد كبير من المواطنين على معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الخميس، خاصة في ظل أنه إجازة رسمية بمناسبة عيد الشرطة.

ورصدت كاميرا “صدى البلد”، صوراً للوافدين، واستمتاع الجمهور بالمعرض.

ويضم المعرض العديد من الإصدارات والمطبوعات والدوريات الإحصائية التي يصدرها الجهاز في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. 

وتزامناً مع إعلان مملكة النرويج ضيف شرف المعرض هذا العام قام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بعمل فيديو توعوي عن العلاقات المصرية النرويجية حيث الحضارة والتاريخ.

 وحرص الجهاز هذا العام على تقديم العديد من الأنشطة ضمن البرامج التوعوية التي يقدمها للمواطنين على هامش الرسائل المقدمة من القائمين على جناح الجهاز بالمعرض، وذلك من خلال التنمية المجتمعية والتحدث مع الزائرين واستعراض أفلام قصيرة وفيديوهات و انفوجراف توعوي، ومواد مطبوعة ومرئية عن المسوح والأبحاث التي يجريها الجهاز حالياً.

كما تم إعداد برامج موجهة إلى الأطفال وتهدف لإثراء المعرفة والثقافة الإحصائية بداخل الطفل، وذلك ضمن مجموعة من الأنشطة والقصص الكرتونية التي استهدفت المناهج التعليمية للطلاب في المرحلة الابتدائية، وكذا الألعاب الترفيهية التي تنمي مهارات الطفل، وليشارك الصغار لحظاتهم السعيدة باللعب والمعرفة، لبناء الطفل المصري ثقافيًا وتشكيل وعيه في إطارٍ من روح الانتماء والحس الوطني لديهم. 

4abbd7ab-1d5d-4123-b8e9-756dff174f9f
4abbd7ab-1d5d-4123-b8e9-756dff174f9f
30f40cfd-fb4a-4125-bb2b-ea50cb7ffb55
30f40cfd-fb4a-4125-bb2b-ea50cb7ffb55
2a7c94fc-4bbb-4352-a97b-120aee1531b5
2a7c94fc-4bbb-4352-a97b-120aee1531b5
1cc34916-481a-4881-aa85-ec61ec064606
1cc34916-481a-4881-aa85-ec61ec064606
664c1f11-b386-4849-9fe3-2bb320bb4929
664c1f11-b386-4849-9fe3-2bb320bb4929
3fa86d74-81c9-4df1-afdd-5bb65db3d077
3fa86d74-81c9-4df1-afdd-5bb65db3d077
9cd269e4-958b-437f-a60f-a4a6bee5fd50
9cd269e4-958b-437f-a60f-a4a6bee5fd50
b5e0c01c-38e6-44e3-ad3c-80cb8b4f94ab
b5e0c01c-38e6-44e3-ad3c-80cb8b4f94ab
da3ff543-6af8-4b50-86ee-8375261d8238
da3ff543-6af8-4b50-86ee-8375261d8238
1029c254-fa37-40c2-b7d7-d90981646b4d
1029c254-fa37-40c2-b7d7-d90981646b4d
ab57f2f7-48a1-4b0b-88c3-e71fd5776a5f
ab57f2f7-48a1-4b0b-88c3-e71fd5776a5f
6f8d3f81-f26c-4ebc-976b-b3336f5c5c37
6f8d3f81-f26c-4ebc-976b-b3336f5c5c37
إجازة رسمية كتاب اليوم معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهرة الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لطبيب تجميل وجه ريهام سعيد.. صور

اقترب من 5000 جنيه|قفزة جنونية في أسعار الذهب لأول مرة.. وعيار 21 مفاجأة

تبدأ اليوم رسميا.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء في المحافظات

بديلا للشناوي..فرج عامر: هذا اللاعب أحسن حارس مرمي في مصر بدون منازع

بعد واقعة ريهام سعيد .. 5 أسباب تؤدي لفشل عمليات التجميل

أهم من محمد صلاح| حكاية "ضربة" إمام عاشور "المزدوجة".. و"ارتجاج" في رأس المنتخب

خريطة سقوط الأمطار.. والأرصاد تحذر من الصقيع والبرودة الشديدة

إمام عاشور على رادار برشلونة ومان سيتي وبايرن ميونخ وريال مدريد.. تفاصيل

ترشيحاتنا

سقوط نصاب استولى على أموال مواطنين بالاسكندرية| تفاصيل

نصب على أهالى المنصورة.. مستريح السلع الغذائية فى قبضة الأمن

فحص 2 مليون و883 ألف طالب ضمن مبادرة الكشف عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»

حشيش بالملايين.. الداخلية تضبط شحنة مخدرات كبيرة بالإسكندرية

توافد القراء على معرض القاهرة الدولي للكتاب في أول أيامه.. تفاصيل

بيان عاجل من الخارجية الفلسطينية بشأن دخول حرب غزة يومها الـ 111


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف بيض أسود غريب في أعماق المحيط الهادئ| صور مذهلة

بعد إصابة محمد الشناوي في المنتخب.. أعراض وأسباب وعلاج خلع الكتف

لغز غريب|حازم إمام يتعجب من أزمة الدفاع في منتخب مصر.. ما الحل؟

نار الشرف.. عائلة تنهي حياة ابنتهم وعشيقها رميا بالرصاص في صحراء مايو

فيديو

خالد فرج يكشف تفاصيل جديدة حول زيارة ياسمين عبدالعزيز للعوضي

صلاة الجنازة على أحمد أبو لطيف تثير غضب رواد التواصل الاجتماعي

كوثر مختار : سعيدة إني طلعت ورق فيلم مقسوم | خاص

فتح إيده وقفلها كتير.. تحليل لغة جسد محمد صلاح أثناء المؤتمر الصحفي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ