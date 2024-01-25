في أول أيامه.. إقبال كبير على معرض القاهرة الدولي للكتاب | صور

أقبل عدد كبير من المواطنين على معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الخميس، خاصة في ظل أنه إجازة رسمية بمناسبة عيد الشرطة.

ورصدت كاميرا “صدى البلد”، صوراً للوافدين، واستمتاع الجمهور بالمعرض.

ويضم المعرض العديد من الإصدارات والمطبوعات والدوريات الإحصائية التي يصدرها الجهاز في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وتزامناً مع إعلان مملكة النرويج ضيف شرف المعرض هذا العام قام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بعمل فيديو توعوي عن العلاقات المصرية النرويجية حيث الحضارة والتاريخ.

وحرص الجهاز هذا العام على تقديم العديد من الأنشطة ضمن البرامج التوعوية التي يقدمها للمواطنين على هامش الرسائل المقدمة من القائمين على جناح الجهاز بالمعرض، وذلك من خلال التنمية المجتمعية والتحدث مع الزائرين واستعراض أفلام قصيرة وفيديوهات و انفوجراف توعوي، ومواد مطبوعة ومرئية عن المسوح والأبحاث التي يجريها الجهاز حالياً.

كما تم إعداد برامج موجهة إلى الأطفال وتهدف لإثراء المعرفة والثقافة الإحصائية بداخل الطفل، وذلك ضمن مجموعة من الأنشطة والقصص الكرتونية التي استهدفت المناهج التعليمية للطلاب في المرحلة الابتدائية، وكذا الألعاب الترفيهية التي تنمي مهارات الطفل، وليشارك الصغار لحظاتهم السعيدة باللعب والمعرفة، لبناء الطفل المصري ثقافيًا وتشكيل وعيه في إطارٍ من روح الانتماء والحس الوطني لديهم.

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