"عوضنا عن عطش سنين".. تامر حبيب يشيد بفيلم "رحلة 404"

أشاد الكاتب تامر حبيب بفيلم "رحلة 404"، والذي طرح في السينمات أمس، الأربعاء، وتقوم ببطولته منى زكي.

وقال تامر حبيب، عبر صفحته علي موقع "فيسبوك"، بشري لكل من يحب السينما الحلوة، اللي بتكلم المشاعر والعقل، واللي بتخليك تفكر، وحالتك وانت خارج من الفيلم مش زي لما دخلته، وتنام وتصحي وانت فاكر الفيلم وبتسترجع مشاهده وحاسس انك منتشي و دماغك مليانة.. بشري لكل من يستمتع بالتمثيل الثقيل الراسي الذكي اللي مش من اول درج".

وأضاف تامر حبيب، “بشري لكل من اشتاق انه يتفرج علي فيلم مننا وعننا وراه مؤلف كاتب كل حرف مع سبق الإصرار وقاصد يستفزك ومايسيباكش في حالك بنضج وموهبة وصدق… بشري لأمثالي ممن اشتاقوا ان يسلموا نفسهم لمخرج محترم وموهوب وصادق ومخلص ومصدق كل حرف في اللي بيخرجه وعنده شخصية وطعم بصمة مش شبه حد”.

وتابع “بشري لكل من اشتاق أن يستمتع بفيلم وراه فريق كامل امام وخلف الكاميرا قاصد ان يمتع جمهوره….. رحلة ٤٠٤ جت تعوضنا عطش سنين…. شكراً من كل قلبي لكل اسم اتكتب علي افيش و تيتر هذا العمل…. روحوا الهي يسعدكم زي ما اسعدتوني”.