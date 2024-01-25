سفارة فلسطين بالقاهرة: مشاركتنا استثنائية هذا العام بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

قالت نورهان المسارعي، مسئولة العلاقات الثقافية بسفارة فلسطين بالقاهرة، إن مشاركة فلسطين في الدورة ال55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تعد مشاركة استثنائية فى ظل العدوان الإسرائيلي على غزة، مثمنة الإقبال غير المسبوق على جناح دولة فلسطين بالمعرض.



وأضافت المسارعي، - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - ، أن الجمهور المصري والعربي حرص على زيارة جناح فلسطين منذ الساعات الأولى لانطلاق المعرض ليتعرفوا أكثر على دولة فلسطين وعلى الأدب الفلسطيني، ولالتقاط الصور التذكارية مع العلم الفلسطيني ومع صور الشهداء، في ظل تضامنهم مع القضية الفلسطينية.



وأكدت أن الجناح يسلط الضوء على ما يحدث الآن في فلسطين وقضايا اللاجئين وكذلك الأضرار التى تعرض لها القطاع الثقافي من تدمير للمباني والمدارس والمراكز التعليمية والثقافية، بالإضافة إلى استهداف الأطفال والطلاب.



وأشارت إلى أن الجناح يعرض بعض القصص والصور للأطفال الشهداء الذين سقطوا في الحرب، منوهة أن الأطفال ليسوا مجرد ارقاما ولكنهم أطفال مثلهم مثل أطفال العالم لديهم أحلام وطموحات وأمل بالعيش في أمن وأمان والحصول على حياة طبيعية في بلادهم، ولكن للأسف أعداد الشهداء أصبحت صادمة.



وعن دعم وزارة الثقافة لمشاركة دولة فلسطين بمعرض الكتاب، أكدت أن الوزارة قدمت كافة وسائل الدعم لتسهيل المشاركة هذا العام، مشيرة إلى أن الجناح يستضيف يومياً طوال أيام المعرض مثقفين وكتاب من فلسطين في ندوات شعارها "لنكتب لفلسطين"، إيماناً منهم بأهمية التمسك بالقضية الفلسطينية.



جدير بالذكر أن الدورة ال55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب والذي تقام تحت شعار "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، وتقام فعالياته حتى 6 فبراير المقبل وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمشاركة 70 دولة من مختلف أنحاء العالم و1200 ناشرا مصرياً وعربياً وأجنبيا.