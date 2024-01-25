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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنظيم مسابقة لأجمل عربة حنطور وحصان بأسوان

مسابقة لأجمل عربة
مسابقة لأجمل عربة حنطور بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتنظيم مسابقة بين أصحاب الحنطور التى تعمل فى التعامل مع الحركة السياحية الوافدة للظهور بالمظهر المشرف واللائق أمام الزائرين من كافة الأفواج السياحية بالتعاون مع مستشفى بروك لعلاج الخيول ، وذلك لإختيار أجمل وأفضل وأحسن 25 عربة حنطور وحصان من بينهم 10 عربات يحصلون على شهادات تقدير ، و 5 يحصلون على كأس المسابقة .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمى بتنفيذ حملة إستهدفت إزالة 4 حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 1600 م2 بنطاق قروى بنبان ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .

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أجمل عربة حنطور

مسابقة لأجمل عربة حنطور بأسوان

ويأتي ذلك ضمن الجهود المكثفة للأجهزة المعنية على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية داخل نطاق الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى المطلوب أمام المواطنين من خلال إزالة التعديات وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن ، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، مع تكثيف أعمال النظافة العامة .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت إزالة تعدى على أرض أملاك دولة فى المهد بمساحة ٣٥٠ م2 بقرية إقليت .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة محمد عبد العزيز بتنفيذ أعمال النظافة العامة وجرد الأتربة فى الشوارع الرئيسية والفرعية بمختلف أنحاء المدينة .

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