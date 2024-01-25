الكنيسة الكاثوليكية تشارك في افتتاح الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة للكتاب

شاركت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، في افتتاح الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تُقام تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحمل شعار "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها خلال الفترة من الخامس والعشرين من يناير الجاري، وحتى السابع من فبراير المُقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية.

وتشارك دار النشر لوغوس، التابعة لبطريركية الأقباط الكاثوليك، للمرة الخامسة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث تتواجد في قاعة رقم ١، جناح C2.

ويمكنكم زيارة الجناح، الخاص بدار النشر لوغوس، طوال فترة انعقاد المعرض في المواعيد التالية:

١- من السبت، إلى الأربعاء: من العاشرة صباحًا، وحتى الثامنة مساءً.

٢- يومي الخميس، والجمعة: من العاشرة صباحًا، وحتى التاسعة مساءً.