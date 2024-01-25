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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يحتفي بأطروحات الدكتور زقزوق في تجديد الفكر الإسلامي

الدكتور محمود حمدي
الدكتور محمود حمدي زقزوق

نظم جناح الأزهر الشريف، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، اليوم الخميس، أولى ندواته التثقيفية بعنوان "أطروحات التجديد في الفكر الإسلامي المعاصر (د. محمود زقزوق أنموذجًا"، حاضر فيها  الدكتور محمد يسري، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف، الدكتور رضا الدقيقي، أستاذ العقيدة والفلسفة جامعة الأزهر الشريف، وأدار الندوة الإذاعي القدير سعد المطعني، مدير إذاعة القرآن الكريم سابقًا، حيث ناقش المحاضرون أطروحات التجديد في الفكر الإسلامي المعاصر، وملامح المشروع الفكري التجديدي للدكتور زقزوق.

أطروحات الدكتور زقزوق في التجديد في الفكر الإسلامي المعاصر

من جانبه، بينّ الدكتور محمد يسري، أستاذ العقيدة والفلسفة، بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف، أن الدكتور حمدي زقزوق طوال تاريخيه لم يترك الدرس الفلسفي والكلامي في كلية أصول الدين، وهو ما يؤكد أصالته وانتمائه للأزهر الشريف وعلومه الوسطية، وأنه كان مهمومًا بقضايا الأمة الإسلامية، واعتبر أن بناء المجتمع الإسلامي على العلم وقضية المقاصد هي منطلق التجديد، كما أنه  توجه إلى الفرائض الغائبة، والتي من أهمها الاجتهاد في الأمور الشرعية، والتفكير الدائم والمستمر، وأيقظ الدكتور زقزوق همم المسلمين نحو الحضارة الإسلامية، وفريضة العلم بمختلف أنواعه التجريبي والتكنولوجي والفلسفي، كما رفض زقزوق فكرة اجترار الماضي والتركيز عليه فقط دون اجتهاد أو تجديد؛ بل أوصى بضرورة الأخذ من الماضي ما يحفزنا للعمل والتجديد لأن الإسلام دين إنساني عالمي للماضي والحاضر والمستقبل.

من جانبه أوضح الدكتور رضا الدقيقي، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أن الدكتور زقزوق اتخذ مشروعًا ملهمًا للتجديد الفكري، واستطاع طيلة سنوات أن يجمع بين التراث والحضارة، ومن أهم معالم مشروعه الفكري: رفض الجمود الفكري إزاء التراث، والتأكيد على التعامل النقدي الواعي، وقبول المشترك الإنساني العام، والبحث عن نقاط الالتقاء مع الآخر، والنظر للتاريخ الإسلامي نظرة نقدية واعية باعتبار أن القرآن والسنة هما الركيزة والفكر الإسلامي ليس فكرًا معصومًا، كما أن باب الاجتهاد لم يغلق، ولا يوجد تناقض بين الدين والعقل والعلم والمدنية؛ كما نوه الدقيقي، إلى أن الدكتور زقزوق لم يغفل وجود تيارات تريد اقتلاعنا من جذورنا التراثية، ويطالبون بالتركيز على الحضارة المعاصرة، ودعا في مشروعه إلى ضرورة وجود تفاعل بين الفكر الثقافي والفكر الإنساني والتنوير، وقدم مشروعًا للتجديد يقوم على الأصول والثوابت، كما قدم للعالم قضايا فكرية ونهضوية وتنويرية في إصداراته العلمية، وأنجز أعمال علمية وموسوعات متخصصة، ونقل العمل الدعوي الإسلامي من دوائر الفردية والهواية، إلى الدوائر الأكاديمية والمؤسسية،

ويحتفي الأزهر هذا العام بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بالفيلسوف والمفكر الإسلامي الراحل محمود حمدي زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء السابق، ووزير الأوقاف الأسبق، أحد أبرز علماء الأزهر الذين جمعوا من علوم الشرق والغرب؛ ليكون «شخصية الجناح» هذا العام، تقديرًا لجهوده وإسهاماته العلمية والأكاديمية في مجال الفلسفة والتجديد في الفكر الإسلامي.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الثامن على التوالي - بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بقاعة التراث رقم (4)، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، يضم فيها العديد من الأركان المتميزة، كركن الفتوى، ومجلة نور، والخط العربى، والطفل والأنشطة الفنية.

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