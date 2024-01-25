فريق عمل عتبات البهجة يحتفل بعيد ميلاد صلاح عبد الله

احتفل فريق عمل مسلسل عتبات البهجة بعيد ميلاد الفنان صلاح عبد الله أحد أبطال العمل، وذلك داخل كواليس التصوير.



ونشر صلاح عبدالله فيديو أثناء الاحتفال بعيد ميلاده وعلق عليه قائلا: حبايبي من تصوير مسلسل عتبات البهجة.





مسلسل عتبات البهجة

كشفت شركة العدل جروب عن صور جديدة من كواليس مسلسل "عتبات البهجة" للنجم يحيى الفخرانى، والذى انطلق تصويره الأسبوع الماضى للعرض في شهر رمضان المقبل 2024، وجمعت المشاهد بين يحيى الفخرانى وصلاح عبد الله ومحسن منصور وهنادى مهنى وعلاء مرسى وعنبة.

وكشف الفنان يحيى الفخراني، عن أعماله في رمضان 2024، قائلا إنه سيقدم مسلسلا دراميا بعنوان "عتبات البهجة" في موسم دراما رمضان 2024، من تأليف مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، والذي عمل معه في عملين من أنجح الأعمال وهما "جحا المصري" و"يتربى في عزو".

وأضاف "الفخراني"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن المخرج مجدي أبو عميرة رجل مخلص في عمله للغاية، ومناسب للغاية للعمل الذي كتبه الدكتور مدحت العدل، والإطار العام للمسلسل اجتماعي إنساني، ويتعلق بالجد وأحفاده.

ولفت إلى أن المسلسل يتكون من 15 حلقة وما كتب منه حتى الآن 7 حلقات، ويعتمد على الرواية الأصل، وتعمد أن ينتهي من العمل مبكرا حتى لا يحدث ضغط مع قرب حلول شهر رمضان.