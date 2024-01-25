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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

«مش مشهد أكشن!»|أحمد العوضي يكشف السر وراء نقله للمستشفى.. وهذه علاقة ياسمين عبدالعزيز

أحمد العوضي وياسمين
أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

تعافي أحمد العوضي.. تعرض الفنان أحمد العوضي لوعكة صحية أثناء تصويره مسلسله الجديد والذي يحمل اسم "حق عرب"، ليكشف الفنان أحمد العوضي عن تفاصيل حالته الصحية وتعافيه خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر".

وكان تعرض الفنان أحمد العوضي، لأزمة صحية طارئة بعد شعوره بإجهاد وضيق في التنفس، ونقل إلي المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وذلك بسبب استنشاقه كمية كبيرة من أول أكسيد الكربون خلال تصوير مشهد أكشن، وتعرض على إثر هذا الأمر لأزمة تنفسيه استدعت دخوله المستشفى.

تعافي أحمد العوضي

وكشف الفنان أحمد العوضي، عن آخر مستجدات حالته الصحية بعد الوعكة التي تعرض لها خلال الأيام الماضية، وقال العوضي: "أنا كنت بصور طول الوقت وبطلع من التصوير على التمرين، وشعرت بدور برد وأهملت فيه وأنا اتعافيت على نفسي".

وتابع العوضي: "لغاية ما حصلي ارتفاع في درجة الحرارة ورعشة ورحت للدكتور وقالي لازم أتحجز 4 أيام في المستشفى علشان الإهمال اللي بعمله ودخلت واتحجزت".

ياسمين عبد العزيز ست أصيلة

 وعلق الفنان أحمد العوضي علي زيارة طليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز له في المستشفى، عقب وعكته الصحية رغم انفصالهما منذ أيام قليلة، قائلًا: "أنا وياسمين حالة خاصة والعالم كله كان معانا حتى أعلنا انفصالنا بشكل رسمي".

وتابع العوضي: "أول ما ياسمين سمعت أن "أحمد" تعب في التصوير كلمتني وكانت أول واحدة قولتلها أنا روحت المستشفى، وقعدت معايا وكانت كل يوم معايا وده مش جديد عليها وهي ست أصيلة وفي بينا احترام وأصل وكل اللي بيتقال عنا أنا بفسره حب حتى لو كان غلط".

خروج أحمد العوضي من المستشفى

وكشف الفنان أحمد العوضي عن تحسن حالته الصحية، وخروجه من المستشفى صباح اليوم، استعداداً لاستكمال تصوير مسلسله الجديد "حق عرب" يوم السبت القادم.

وقال الفنان أحمد العوضي، خلال تسجيل صوتي له: “أنا كويس الحمد الله وبطمئن كل أخواتي وحبايبي ومش عايز حد يقلق، أنا خلاص خرجت من المستشفى النهاردة والمفروض هرجع أصوّر المسلسل يوم السبت وكل حاجة تمام وإن شاء الله هعملكم مسلسل جامد يليق بيكم كلكم”.

العوضي مكنش عاوز حد يعرف

وكشف الكاتب الصحفي خالد فرج، في مداخلة هاتفية مع برنامج تفاصيل، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر قناة "صدى البلد"، عن كواليس زيارة الفنانة ياسمين عبدالعزيز للعوضي داخل المستشفى.

وقال خالد فرج: "ياسمين أرسلت رسالة نصية للعوضي على هاتفه للتأكد من صحة أنباء تعرضه لوعكة صحية، وحينما رد عليها مؤكدا تلك الأنباء، قامت بزيارته يوم الأثنين الماضي على الفور، وهو ما يعكس معدنها الأصيل واحترامها لحالة العشرة التي امتدت بينهما لأعوام عدة".

وأوضح فرج، أن العوضي كان يرغب في عدم معرفة أحد لتعرضه لأزمة صحية من الأساس، ولكن الخبر تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أعمال أحمد العوضي

وفي سياق متصل، يشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

ومن ناحية أخرى، يعرض للفنان أحمد العوضي حاليا فيلم الاسكندراني، الذي يتعاون فيه مع المخرج خالد يوسف، والفيلم بطولة كل من الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبد الله، إنتصار، عصام السقا، وهو من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

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