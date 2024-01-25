كل يوم معايا.. أحمد العوضي يكشف مفاجأة عن طلاق ياسمين عبد العزيز

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" أحمد العوضي يتحدث عن أزمته الصحية وطلاقه: ياسمين كل يوم معايا عشان هي بنت أصول".



وجاء في التقرير أن العوضي، أكد أنه تعرض لـ دور برد شديد، وعلى أثر ذلك نقل لـ المستشفى.



وعلق على طلاقه هو وياسمين عبد العزيز، وقال :" أنا وياسمين حالة خاصة جدًا، وقصة كبيرة، والعالم العربي بالكامل عارفها، وأن إعلان الانفصال كان بحالة محترمة".



وأوضح أن ياسمين عبد العزيز، علمت بتعبي وظلت متواصلة معه، وأن ياسمين كانت أول المتواجدين في المستشفى.



ولفت إلى أن ياسمين بنت أصول، وأنه على الرغم من طلاقها إلا أن ياسمين لا تتخلى عنه، ودائمًا تتواصل معه قائلا :" كل يوم معايا".

