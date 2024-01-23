بسمة وهبة: العوضي جدع وابن بلد.. وأحيي ياسمين عبد العزيز على زيارته

نفت الإعلامية بسمة وهبة، كل ما تردد بشأن تسبب الخيانة الزوجية في طلاق الفنانين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، قائلة: "عارفين أحمد العوضي منين؟! من عين شمس".

وأضافت "بسمة وهبة"، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "رجالة عين شمس راضعين رجولة وجدعنة وأصل، هو محبوب مش عشان فنه بس لكن شخصيته من جوة ابن بلد ويشبهنا، يشبه أزواجنا وأخلاق آبائنا".

وتابعت وهبة: "أخلاق أحمد متعملش اللي بيتقال، ولا يعمل كده في ياسمين عبدالعزيز، دي قمر، حد يعمل كده في القمر ده؟!".

وأوضحت: "أحيي ياسمين عبدالعزيز، لانها عملت بأصلها وزارته، هذا الأمر يحسب لها على المستوى الشخصي، واحمد راجل ومتربي ويعرف يعني ايه يقوم بواجبات الزوج ويحافظ على بيته".