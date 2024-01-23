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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسمة وهبة: العوضي جدع وابن بلد.. وأحيي ياسمين عبد العزيز على زيارته

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز والعوضي

نفت الإعلامية بسمة وهبة، كل ما تردد بشأن تسبب الخيانة الزوجية في طلاق الفنانين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، قائلة: "عارفين أحمد العوضي منين؟! من عين شمس".

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وأضافت "بسمة وهبة"، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "رجالة عين شمس راضعين رجولة وجدعنة وأصل، هو محبوب مش عشان فنه بس لكن شخصيته من جوة ابن بلد ويشبهنا، يشبه أزواجنا وأخلاق آبائنا".

وتابعت وهبة: "أخلاق أحمد متعملش اللي بيتقال، ولا يعمل كده في ياسمين عبدالعزيز، دي قمر، حد يعمل كده في القمر ده؟!".

وأوضحت: "أحيي ياسمين عبدالعزيز، لانها عملت بأصلها وزارته، هذا الأمر يحسب لها على المستوى الشخصي، واحمد راجل ومتربي ويعرف يعني ايه يقوم بواجبات الزوج ويحافظ على بيته".

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