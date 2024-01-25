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رئيس التحرير
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ديني

يستعرض محطات في مسيرة عالم..

غدا.. جناح الأزهر بمعرض الكتاب يناقش مشكلات التغيرات المناخية

الدكتور أحمد عمر
الدكتور أحمد عمر هاشم

يعقد جناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب، غدا الجمعة، ندوة بعنوان "التغيرات المناخية الرؤية الشرعية والتأثيرات البيئية" يحاضر فيها الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، ويدير الندوة أ. محمد الديسطي، عضو المركز الإعلامي للأزهر الشريف.

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يناقش مشكلات التغيرات المناخية ويستعرض محطات في مسيرة عالم أزهري

ويعقد جناح الأزهر ندوة بعنوان "لقاء في إطار حملة "اقرأ" كتاب: «لصوص الأرض».. قضية حية وشعب أبيّ"، يحاضر فيها د. سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، د. غانم السعيد، العميد السابق بكلية اللغة العربية بالقاهرة، مريم توفيق، كاتبة وشاعرة.

كما يعقد جناح الأزهر ندوة بعنوان "محطات في مسيرة عالم أزهري"، يحاضر فيها د. أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر.، ويدير الندوة الدكتور علي شمس، الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

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الأزهر يخصص ركنًا للتعريف بالقدس والقضية الفلسطينية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ(٥٥)


خصص جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ(٥٥)، ركنا يحمل اسم "القدس" ضمن جناحه بمعرض القاهرة الدولي الكتاب، للتعريف بالقدس والتأكيد على عروبتها، انتصارا للشعب الفلسطيني الأبي.

ويستهدف الأزهر بهذا الركن تعريف جميع فئات جمهور معرض الكتاب بقضية العرب والمسلمين الأولى وكل حر في العالم؛ بقضية القدس وتاريخها ومقدساتها، وفضح أسوأ احتلال رسخت له الصهيونية العالمية، وما تقوم به قوات الاحتلال من إرهاب وطمس للحقائق، في حق الشعب الفلسطيني الأبي، من خلال عدد من الكتيبات والأفلام الوثائقية،
كما يتضمن جناح الأزهر إصدارات وعناوين تؤكد عروبة القدس ودور الأزهر في نصرتها، من إعداد مجموعة من الباحثين بالأزهر الشريف، فضلا عن الأعمال الفنية التي يقدمها طلاب الأزهر من مختلف الأعمار.

وتشارك مختلف قطاعات وهيئات الأزهر ومراكزه البحثية بمئات الإصدارات العلمية والكتب باللغة العربية واللغات الأجنبية وأنشطة متنوعة بالمعرض، حيث تعالج إصدارات جناح الأزهر أبرز القضايا الفكرية المهمة المعاصرة التي تشغل بالَ الباحثين وطلاب العلم، وتواجه المفاهيم المغلوطة، كما يجيب علماء الأزهر والواعظين والواعظات على أسئلة الجمهور ورواد الجناح في المسائل الدينية، وتضطلع الندوات الثقافية بالجناح بدور بارز في تقديم مناقشة فكرية عميقة بمشاركة كبار العلماء والمفكرين والكُتاب.

الأزهر جناح الأزهر معرض الكتاب التغيرات المناخية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة القضية الفلسطينية معرض القاهرة الدولي للكتاب

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