مع تخفيضات وعروض قيمة.. أسعار هواتف Galaxy S24 الجديدة من سامسونج

حطمت هواتف سلسلة سامسونج الجديدة Galaxy S24، الأرقام القياسية للطلبات المسبقة في الهند، مع تسجيل أكثر من 250 ألف طلب في الأيام الثلاثة الأولى من فتح باب الحجز المسبق، حيث كان من المفترض أن تستمر الشركة في تلقي الطلبات حتى 31 يناير، وهو تاريخ الإصدار الرسمي للهواتف الثلاثة.

وإلى جانب الهند والولايات المتحدة، فتحت سامسونج باب الحجز المسبق لكلا من هواتف Galaxy S24 في المملكة العربية السعودية، مع تقديم تخفيضات وعروض قيمة.

وعند الحجز المسبق للهواتف الثلاثة، سيحصل المشترون على هدايا مجانية، هي حافظة للهاتف، وشاحن بقدرة 25 وات، واشتراك لمدة عام كامل في خدمة ‎Samsung Care+‎، بالإضافة إلى خصم يصل إلى 30% عند شراء ملحقات مختارة مع الهاتف، كما تقدم برنامج لاستبدال هاتفك القديم بهاتف جديد مع توفير مبلغ مالي كبير.

وكانت سامسونج قد أعلنت عن أحدث إصداراتها الرائدة Galaxy S24، الأسبوع الماضي في 3 إصدارات، وهي: Galaxy S24، و Galaxy S24 Plus، و Galaxy S24 Ultra، والتي تتميز جميعها بدعم العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي، بفضل المساعد الذكي Galaxy AI.

Galaxy S24 Ultra

أسعار هواتف سامسونج Galaxy S24

أتاحت شركة سامسونج سلسلة Galaxy S24 للحجز المسبق عبر موقعها الرسمي على الإنترنت وعدد من متاجر التجزئة الإلكترونية حول العالم، مقابل الأسعار التالية:

- بلغ سعر هاتف سامسونج Galaxy S24، في الهند حوالي 79.999 روبية هندية (أي ما يعادل 29.737 جنيها مصريا)، للطراز بسعة 8 + 256 جيجابايت.

- تبلغ تكلفة هاتف سامسونج Galaxy S24 Plus، في الهند حوالي 1.09.999 روبية هندية (أي ما يعادل 40.887 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 12 + 512 جيجابايت.

- يتوفر هاتف Galaxy S24 Ultra في الهند مقابل سعر يبدأ من 1.29.999 روبية هندية (أي ما يعادل 48.323 جنيها مصريا)، للنسخة بسعة 12 + 256 جيجابايت.

أسعار هواتف سامسونج Galaxy S24

أسعار هواتف Galaxy S24 الجديدة من سامسونج في السعودية

- يتوفر هاتف سامسونج Galaxy S24 في السعودية، بسعر قدره 3249 ريالا سعوديا، لللنسخة بسعة 12 + 128 جيجابايت.

- يبلغ سعر هاتف سامسونج Galaxy S24 Plus في السعودية، بسعر قدره 3999 ريالا سعوديا للإصدار بسعة 12+ 256 جيجابايت.

- يتوفر هاتف Galaxy S24 Ultra في موقع سامسونج السعودية، مقابل سعر قدره 5399 ريالا سعوديا، للطراز بسعة 12 + 256 جيجابايت.