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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هل نجا سامسونج جالاكسي S24 ألترا من اختبارات السقوط؟.. شاهد بنفسك

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra

يعد جهاز Galaxy S24 Ultra من سامسونج هو أحدث هاتف يخضع لإجراءات اختبار السقوط والخدش من PBKreviews.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، نشرت قناة يوتيوب الشهيرة PBKreviews، والمعروفة بمقاطع فيديو التفكيك واختبارات السقوط لأحدث الهواتف الذكية الرائدة بالسوق، مقطع جديد مثير للجدل يتعرض فيها هاتف سامسونج الرائد Galaxy S24 Ultra، لاختبار السقوط لمعرفة مدي صلابته في مواجهة الصدمات.

 

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وكالعادة، تم إسقاط هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra، عدة مرات من ارتفاع مستوي الجيب تقريبا عبر الجهة الأمامية والجانبية والخلفية، وأدى السقوط الأول إلى حدوث خدوش طفيفة في الإطار وكسر صغير في الشاشة في الزاوية اليمنى العليا، وفي الوقت نفسه، نجا الظهر من تعثره دون أي يظهر أي أثر للسقوط على الجهة الخلفية.

وكما نجا إطار التيتانيوم الجديد أيضا من مواجهة قريبة مع المثقاب، بينما تم اختبار شاشة الهاتف من نوع Dynamic AMOLED 2X بقياس 6.8 بوصة، والتي تأتي مغطأة بطبقة حماية Gorilla Glass Armor، حيث تخطت اختبار مكون من خليط من الغبار والحصى بدون أي عيوب أو خدوش.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra

يتميز هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra، بتصميم شديد المتانة بفضل إطار التيتانيوم الجديد، وتغطي الواجهة الأمامية من الجهاز طبقة حماية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass Armor الجديدة، والتي تقول عنها شركة "كورنينج" إنها الأكثر متانة على الإطلاق، والتي توفر متانة أفضل بنسبة 56٪ من سابقتها.

وبالنسبة لمواصفات الهاتف، فهو يتميز بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X، بقياس 6.80 بوصة،  توفر معدل تحديث 120 هرتز وتقنية HDR10+، وذروة سطوع 2600 شمعة في المتر المربع، محمية بطيقة Gorilla Glass Armor.

ويتم تشغيل هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra، بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 3 المصنع بدقة 4 نانومتر من كوالكوم، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت.

ويتمتع هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra، بكاميرا خلفية رباعية تضم عدسة رئيسية (واسعة) بدقة 200 ميجابكسل، (تليفوتوغرافي) بدقة 50 ميجابكسل، (الكاميرا المقربة) بدقة 10 ميجابكسل، (زاوية واسعة جدا) بدقة 12 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا إمامية بدقة 12 ميجابكسل.

ويحزم هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي بقدرة 45 وات، ولاسلكي بقدرة 15 وات ولاسلكي عكسي بقدرة 4.5 وات، ويعمل الهاتف بواجهة سامسونج One UI 6.1 المستندة على نظام Android 14.

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra، في الولايات المتحدة بسعر حوالى 1299 دولار(أي ما يعادل 40.137 جنيها مصريا)، وفي السعودية، بحوالي 5.399 ريال سعودي، للنسخة بسعة 12 + 256 جيجابايت.
 

سامسونج Galaxy S24 Ultra اختبار السقوط PBKreviews فيديو سامسونج Galaxy S24 Ultra

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