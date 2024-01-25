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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسامة ربيع: قناة السويس تواصل عملها بشكل يومي مع تقديمها خدمات مميزة

أسامة ربيع
أسامة ربيع

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس تواصل عملها بشكل يومي مع تقديمها خدمات مميزة.

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أسامة ربيع يؤكد جاهزية ترسانات وشركات هيئة قناة السويس للتعامل مع الأعطال الطارئة

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الفريق أسامة ربيع: نتطلع لاستمرار التعاون مع "المنظمة البحرية الدولية IMO"

وأضاف أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"،: "نواصل التحركات لتقليل تداعيات الأحداث في البحر الأحمر على قناة السويس"، لافتا: "هناك تأثير كبير على قناة السويس حيث هناك انخفاض في عدد السفن مقارنة بشهر يناير 2023 يصل إلى 34%".

 

وأشار الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس،: "الأزمات المتواجدة في البحر الأحمر انعكست على العالم أجمع"، موضحا: "مرور السفن من طريق رأس الرجاء الصالح رفع من تكلفة الشحن عالميا".
 

أسامة ربيع قناة السويس رئيس هيئة قناة السويس هيئة قناة السويس

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