خبر سار.. سامسونج مزايا الذكاء الاصطناعي قادمة لهذه الهواتف

قدمت سلسلة هواتف Galaxy S24 من سامسونج، مجموعة من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تعد بتجربة مستخدم أكثر تعزيزا، على الرغم من أن هذه الميزات تقتصر على الهواتف الجديدة، إلا أن هناك أخبارا جيدة في الوقت الحالي لأصحاب الهواتف الرائدة القديمة.

وفي مقابلة مع TechRadar، أكد “باتريك تشوميت”، رئيس تجربة العملاء في سامسونج، أن الجهاز الرئيسي المحدد لعام 2023 سيتلقى ميزات Galaxy AI الجديدة.

وتشمل قائمة الأجهزة التي ستحصل على ميزات Galaxy AI الجديدة من سامسونج سلسلة Galaxy S23 وهاتف S23 FE وهاتف Z Fold 5 القابل للطي وشقيقه Z Flip 5 والجهاز اللوحي Tab S9، وسيحصلون على ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة عبر تحديث One UI 6.1 في النصف الأول من عام 2024.

والاستثناء المفاجئ هو أجهزة الشركة لعام 2022 بما في ذلك سلسلة Galaxy S22، وعلى الرغم من كونها مؤهلة للحصول على تحديث One UI 6.1، ومن الممكن أن يحصل مالكو أجهزة S22 في النهاية على Galaxy AI، إلا أن سامسونج لم تقدم أي جدول زمني أو ضمان محدد لطرحها.

ميزات Galaxy AI القادمة إلى أجهزة سامسونج جالاكسي:

- دائرة للبحث: استخدم إصبعك لرسم دائرة حول كائن أو نص على الشاشة للبحث عنه على الفور.

- الترجمة المباشرة: ترجمة المحتوى المنطوق والمكتوب في الوقت الفعلي، سواء أثناء الاتصال أو دون الاتصال بالإنترنت، يمكنك الدردشة مع أشخاص بلغات مختلفة، وفهم اللافتات والقوائم في الخارج، وترجمة المستندات أثناء التنقل.

- مساعد الدردشة: ترجمة الرسائل تلقائيا أثناء الدردشة، دون التبديل بين اللغات.

- مساعد الملاحظات: قم بتلخيص ملاحظاتك وتنظيمها، مما يسهل مراجعتها والعثور على ما تحتاجه.

- مساعد التسجيل الصوتي: قم بتحويل تسجيلاتك الصوتية إلى نص مع تحديد مكبر الصوت، احصل على النصوص، وترجم التسجيلات، وحتى تلخيص النقاط الرئيسية.