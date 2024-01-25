قيادي بحركة فتح: الرئيس السيسي أفشل المشروع الصهيوني في غزة

قال الدكتور ماهر صافي، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أفشل المشروع الصهيوني في قطاع غزة، مشيدا بحجم المساعدات الإنسانية والإغاثية التي قدمتها مصر للشعب الفلسطيني، وجلب العديد من المسؤولين في ألمانيا والاتحاد الأوروبي وأمريكا إلى معبر رفح لمشاهدة الأوضاع على الحقيقة.

وعلق صافي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، على مزاعم وادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بشأن وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها، إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية عبر الأنفاق، مؤكد أن الاحتلال يعاني من إفلاس سياسي واضح.

وتابع القيادي بحركة فتح الفلسطينية: إسرائيل تريد الدخول إلى رفح وتحتل الشريط وهذا لن يحدث، لأن سياسة مصر الخارجية واضحة بأنها صاحبة تأمين الحدود، مشيرا إلى أن قادة الاحتلال يعلقون فشلهم على قطاع غزة ولم يحققوا أي أهداف في القطاع.

واستطرد: جيش الاحتلال يختلق ذرائع واهية، ومصر دفعت الكثير من أبنائها في محاربة الإرهاب بسيناء.