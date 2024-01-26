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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أيمن يونس: فيتوريا أقل فرد في المنتخب.. ويجب الإشادة بروح اللاعبين

صدى البلد

 

أكد أيمن يونس نجم منتخب مصر السابق، أن روي فيتوريا لا يُحضر جيدًا لمباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا حتى الآن، مشيرًا إلى أن المنتخب الكونغولي قدم مستوى جيد في دور المجموعات.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "مواجهة مصر والكونغو تحتاج إلى ذكاء كبير من جانب روي فيتوريا، والأهم هو الطريقة التي سنلعب بها اللقاء، خصوصًا أن المدرب هو أقل فرد في البعثة المصرية حتى الآن، ولكن سنغلق الصفحة ونستعد بقوة للمواجهة وعلاج الأخطاء الدفاعية".

وأضاف: "لماذا لا يقوم بتغيير طريقة اللعب إلى 4-2-3-1، وأحمد حجازي ومحمد عبدالمنعم غير جيدين في الخط الخلفي، الانسجام بينهما بعيد تمامًا، وكل المنافسين استغلوا التباعد بينهما واستغلوا الثغرة الدفاعية وسجلوا أهداف".

وواصل: "أصبحنا نعاني أمام السرعات والقدرات الجسدية وأيضا لا ننكر دور المهارات التي أصبحت موجودة في منتخبات قارة إفريقيا، وأصبحت أخشى من فيتوريا الذي يشاهد المباريات كمتفرج، ولكننا سندعمه لأنه يمثل مصر في بطولة قوية، ونتمنى أن يتفادى الأخطاء خصوصا في الدفاع والوسط، والذي يمثل ضعف واضح بالنسبة لنا، والعيب ليس في الأفراد ولكن في أسلوب اللعب".

وأكمل: "حتى لو فاز روي فيتوريا فأنني لا أراه، ولا أرى دورًا له، هناك أمور نستطيع من خلالها الحكم على شخصية المدرب، وعندما تواجدات هذه الأمور لم نرى أي رد فعل من جانب البرتغالي، ويكتفي فقط بالحديث عن بعض الأشياء مثل الرطوبة والحرارة، علينا أن نبحث عن الخلل الفني بعيدا عن الاعذار".

وزاد: "هناك مباريات كانت تحتاج لتغيير أسلوب اللعب، كوبر مثلًا كان يعتمد على المرتدات واستغلال سرعات صلاح، ونجح بها، كما أن كيروش أيضا كان يسير بشكل جيد، ونجح في البطولة السابقة ووصل للنهائي".

وأردف: "لاعب الكرة اصبح مثل قطعة الشطرنج يتم تحريكه من جانب المدير الفني، والأمر بعيد عن قصة المهارة، ولكنه يتعلق بالتنفيذ داخل الملعب، ولذلك أرى أن "دماغ" روي فيتوريا غير منضبطة حتى الآن، ودائما الشوط الثاني يحدث (فوضى) ولا يتم استغلال امكانيات لاعبي المنتخب رغم وجود عناصر مميزة، لم نشاهد جملة فنية واحدة منذ انطلاق البطولة".

واستطرد: "يجب تحية اللاعبين المصريين، رغم ما يحدث في اساليب اللعب داخل المستطيل الأخضر واخطاء المدرب فأنهم قادرين على العودة في المباريات، لو نجح فيتوريا في تغيير طريقة اللعب والأسلوب سنظهر بشكل أفضل، يجب أن يكون لديه عدة سيناريوهات مجهزة قبل أي مباراة، ولكن فيتوريا يتفقد لهذه الميزة، كما أنه يفتقد المغامرة، وأداء اللاعبين معه غير جيد، وتغيير مراكز بعضهم مثل زيزو وصلاح لم يكن مجديًا في المباريات".

وأضاف: "محمد صلاح تعرض لهجوم عنيف، بل ولم يتم اختياره ضمن أفضل لاعبي العالم من المسئولين عن الاختيار هنا في مصر، وتم اتهامه بالهروب، فما المانع من خروجه للعلاج على امل اللحاق بالمباريات، وتصريحات يورجن كلوب أحرجت الجميع بشأن انتماء صلاح الكبير لمنتخب مصر، وعدم حصوله على التقدير الكامل من المصريين".

وأشار إلى أن هناك أزمة كبيرة في إدارة الكرة المصرية، من جانب الاتحاد الذي يدير حاليًا، ولماذا لم يتواصل مع أطباء عالميين لتقييم حالة محمد صلاح سريعًا قبل الخروج بكل هذه المعلومات المتضاربة عن حالة اللاعب. مؤكدا أنه لا يجب إنكار حقيقة أن المنتخب يضم عناصر جيدة ولديهم حماس كبير وروح جيدة وأنه يثق كثيرًا في قدراتهم، وأنه يتمنى صعودهم لنصف النهائي رغم الظلم الفني الذي تعرضوا له من فيتوريا.

وأوضح أنه يتمنى صعود منتخب مصر إلى نصف النهائي على أقل تقدير وسيكون ذلك مكافأة كبيرة لجهد اللاعبين المميزين في المنتخب، مشيرا إلى أن طريقة لعب روي فيتوريا خاطئة، وتوظيفه للاعبين خاطئ بشكل واضح.

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