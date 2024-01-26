اكتشاف أكبر شعاب مرجانية بالعالم في هذه الدولة

اكتشف علماء البحار أكبر شعاب مرجانية معروفة في أعماق البحار ورسموا خرائط لها، وتضم نظام بيئي مخفي بحجم ولاية فيرمونت تقريبًا يعج بالأنواع الجديدة.

كشف الباحثون أن هذا الاكتشاف كان نتاجًا شاقًا لـ 23 عملية غوص غاطسة و31 مسحًا لرسم خرائط السونار متعدد الحزم، كل ذلك في خدمة رسم هضبة بليك العميقة في المحيط الأطلسي.

يمتد النظام البيئي المرجاني في أعماق البحار أو المياه الباردة في الهضبة لمسافة 311 ميلًا تقريبًا من ميامي، فلوريدا إلى تشارلستون، ساوث كارولينا، ويصل عرضها من الشرق إلى الغرب إلى 68 ميلاً في بعض المناطق.

وقال الباحثون إنه على عتبة الساحل الأمريكي مباشرة، من المتوقع أن تؤوي هذه الشعاب المرجانية المخفية مجموعة من الكائنات في أعماق البحار التي لم يعرفها العلم بعد.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الجديدة، عالم المحيطات ديريك سويرز، لموقع Live Science: "كنا نعلم أنه سيكون هناك العديد من التلال المرجانية التي يجب رسم خريطة لها هنا".

ولكن في حين كان علماء الأحياء البحرية يدركون، منذ ستينيات القرن الماضي على الأقل، أن الأعماق السوداء في هضبة بليك يمكن أن تكون موطنًا للشعاب المرجانية في أعماق البحار، لم يحصل سويرز وفريقه على التمويل والأجهزة اللازمة لذلك إلا مؤخرًا، ومسح أعماق المحيطات بشكل صحيح.



وقال سويرز للصحفيين إن المركز المرجاني عالي الكثافة للموقع، والذي يضم غابة من التلال يبلغ طولها حوالي 158 ميلًا وعرضها 26 ميلًا، كان "مثيرًا للإعجاب ومثيرًا للدهشة".

كانت هذه المنطقة الأكبر، والتي أطلق عليها فريق البحث الذي يعمل مع الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) في الولايات المتحدة، والتي أطلق عليها اسم 'Million Mounds'، مكونة في المقام الأول من مرجان صخري يسمى Desmophyllum pertusum.

على عكس المرجان الضحل في المحيط، والذي يتغذى جزئيًا عن طريق عملية التمثيل الضوئي لطحالب Zooxanthellae، ويمكن أن يتضرر بسبب حرارة تغير المناخ، فإن مرشح المرجان D. pertusum يتغذى على الجزيئات البيولوجية العائمة، مثل الخلايا الميتة والكائنات الحية الدقيقة.

ومثل سمكة الكهف الشاحبة، فإن مرجان المياه الباردة هذا ذو لون أبيض طيفي غريب، ويشتبه سورز في أن المليون تلال المركزة بكثافة يتم تغذيتها بتيار مستمر من العناصر الغذائية من تيار الخليج، وهو تيار عميق من المياه الدافئة يتدفق شمالًا على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

ويتوقع هو وفريقه أنه قد يكون هناك عدد أكبر من الشعاب المرجانية في أعماق البحار، مختبئة على طول مسارات التيارات المحيطية المماثلة في أماكن أخرى حول العالم.

يصل الامتداد الكامل لهذه الشبكة المرجانية، وفقًا لـ NOAA، إلى حوالي 6.4 مليون فدان، أي أكبر بمئات الآلاف من الأفدنة من ولاية فيرمونت، التي تبلغ حوالي 6.1 مليون فدان، وفقًا لخدمة الغابات الأمريكية.

وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) عن البحث الجديد الذي نُشر هذا الشهر في مجلة Geomatics: 'توثق الدراسة النطاق الهائل للمقاطعة المرجانية'.

وقالت الإدارة في بيان لها: "إن النتائج تسلط الضوء أيضًا على كيف تظهر المناطق المختلفة من هضبة بليك اختلافات كبيرة في الكثافة والارتفاع ونمط تكوين التلال المرجانية".

في حين أن التلال المرجانية العميقة تغطي مساحة تقارب مساحة فلوريدا وبالقرب من ولاية صن شاين، إلا أن ظروفها المحلية تكاد تكون باردة كالثلج، وينتشر المرجان الصخري على أعماق تتراوح بين 656 قدمًا و3280 قدمًا، مثل هضبة بليك، ويزدهر المرجان الصخري عند درجة حرارة قريبة من التجمد تبلغ 39 درجة فهرنهايت.