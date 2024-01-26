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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لقوا معاه مخدرات.. موظف مرموق يطيح بواعظ أزهري في شارع البحر الأعظم

صدى البلد

أطاح عضو بمجلس ادارة شركة اعلاف بواعظ ازهري اثناء عبوره الطريق في شارع البحر الأعظم بالجيزة، ما اسفر عن وفاته في الحال، وعثرت قوات الشرطة على مواد مخدرة بسيارة المتهم.

 

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تلقى مأمور قسم شرطة الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود جثة شاب ثلاثيني بدائرة القسم.

 

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جمعهما البرش وفرقهما الكيف.. مسجل خطر ينهي حياة صديقه بسبب المخدرات

انتقلت قوات الامن وتبين من التحريات ان المجني عليه واعظ ازهري من مدينة العياط والمتهم عضو بمجلس ادارة شركة اعلاف وعثر داخل سيارته على كمية من مخدري الحشيش والآيس.

تم تحريز المخدرات وضبط المتهم ونقل المجني عليه الى المستشفى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

قسم شرطة الجيزة النجدة واعظ ازهري البحر الأعظم الشرطة

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