لقوا معاه مخدرات.. موظف مرموق يطيح بواعظ أزهري في شارع البحر الأعظم

أطاح عضو بمجلس ادارة شركة اعلاف بواعظ ازهري اثناء عبوره الطريق في شارع البحر الأعظم بالجيزة، ما اسفر عن وفاته في الحال، وعثرت قوات الشرطة على مواد مخدرة بسيارة المتهم.

تلقى مأمور قسم شرطة الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود جثة شاب ثلاثيني بدائرة القسم.

انتقلت قوات الامن وتبين من التحريات ان المجني عليه واعظ ازهري من مدينة العياط والمتهم عضو بمجلس ادارة شركة اعلاف وعثر داخل سيارته على كمية من مخدري الحشيش والآيس.

تم تحريز المخدرات وضبط المتهم ونقل المجني عليه الى المستشفى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.